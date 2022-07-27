Британский журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции

Вадим Карасев

Британский журналист Грэм Филлипс возмутился введенными Лондоном против него санкциями

Британский журналист Грэм Филлипс возмутился введенными Британией против него санкциями. Своей реакцией он поделился в личном Telegram-канале.

Решение Лондона Филлипс назвал непрофессиональной клеветой и подлостью, подчеркнув, что ему нечего скрывать и он гордится своей деятельностью. Он также сравнил поведение властей с действиями бандитов банановой республики. «Против меня нет никаких реальных обвинений, которые повлекли за собой наказание, так что мне не от чего защищаться», — заявил журналист.

Филлипс рассказал, что Великобритания ограничилась заморозкой его счетов. «Итак, все мои активы были заморожены, а самого меня британское правительство оклеветало на государственном уровне без каких-либо уведомлений», — написал он. По мнению журналиста, такое решение продиктовано недовольством британского правительства его работой и арест активов был лишь первым шагом.

Во вторник стало известно о введении санкций против Филлипса за освещение ситуации в Донбассе. Медиаконтент, публикуемый журналистом, Великобритания сочла поддерживающим и пропагандирующим действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.