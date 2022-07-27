Бывшая жена Константина Меладзе о его разрыве с Верой Брежневой и переезде в Италию

В последнее время в СМИ часто появляется информация о разрыве Веры Брежневой с Константином Меладзе. По этому поводу высказалась бывшая супруга продюсера Яна Сумм, от которой он в свое время ушел к певице.

Поговаривали также, что Константин Шотаевич перевез Яну и их общих детей в Италию поближе к себе. Как оказалось, это не совсем так, да и в отношениях Меладзе с Брежневой все по-прежнему хорошо, несмотря на различные сплетни вокруг.

«Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту — Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке», — поделилась Яна Сумм в беседе с журналистами.

Сама Брежнева предпочитает не комментировать слухи, зато делится с подписчиками лирическими сообщениями. Так, певица отметила накануне о том, что любовь спасет мир. Правда, блондинка не стала уточнять, какому событию посвящена данная надпись.

Напомним, почти полгода назад Вера распрощалась с Россией и перебралась в Италию — в курортном городе Форте-деи-Марми у нее есть элитная недвижимость. Время от времени исполнительница приезжала в Польшу, где занималась волонтерской деятельностью. Пока неизвестно, когда Брежнева вернется на большую сцену, да и вернется ли вообще, ведь ее творчество в Европе и США по сути вряд ли будет пользоваться большой популярностью.

«Одно время стали появляться у нас украинские певцы, просто везде были. Вот Лобода — ну какая она певица? А Вера Брежнева? Я видел, как поет Вера без фонограммы. Обнять, как говорится, и заплакать. Я при всем своем неумении петь попаду в ноты чаще, чем она», — по поводу вокальных данных 40-летней артистки нелестно отзывался журналист и политолог Михаил Шахназаров.