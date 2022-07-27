Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
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Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму

Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Как сообщает пресса, экс-супруг ведущей Насти Эвлеевой, Элджей должен огромную сумму денег. Исполнитель хита «Минимал» не привык в чем-либо себе отказывать. Еще в браке с Настей Ивлеевой рэпер демонстрировал любовь к роскоши. Телеведущая и звезда хип-хопа прожили как супруги два года, они устраивали громкие вечеринки и не скупились. Страстью экс-возлюбленных были автомобили Lamborghini. После развода с блогершей Узенюк не изменяет привычкам. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Они периодически видятся и даже снимаются вместе. Так, Элджей появился в новом влоге Ивлеевой. Оба отметили третью годовщину свадьбы, уже будучи разведенными. Алексей показал звезде свою квартиру, оформленную в стиле лофт: стены из красного кирпича, подсветка, минимализм. Для исполнителя хита Lollipop в жилье обустроены домашний кинотеатр, гейм-рум с приставкой и вместительная гардеробная.
Настя по праву оценила владения Элджея. Она призналась, что жилье рэпера превзошло ее ожидания. «Не думала, что кто-то способен переплюнуть мою квартиру в Хамовниках», — сказала ведущая шоу «Орел и решка». Но оказалось, что обладатель дорогих квадратных метров после развода с Настей сильно задолжал. Уже почти год Алексей не платит налоги. За это время его долг составил 1 млн 160 тысяч рублей. За последние месяцы сумма увеличилась на 210 тысяч – неоплаченные страховые взносы ИП Узенюк. Таким образом, рэпер должен выплатить уже 1 млн 370 тысяч рублей, сообщает «КП».
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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