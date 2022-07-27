ЦАР начала токенсейл национальной криптовалюты
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ЦАР начала токенсейл национальной криптовалюты

ЦАР начала токенсейл национальной криптовалюты


Центральноафриканская республика (ЦАР) открыла публичную продажу национальной криптовалюты SANGO.



Первая фаза Genesis Cycle проекта продлится месяц. В ее ходе инвесторам доступно 210 млн монет по цене $0,1. Котировки для листинга актива заявлены в $0,45.


На момент написания покупатели приобрели примерно 21 700 SANGO или около 1% от общего количества.


Данные: sango.org.

Монета выпущена на сайдчейне биткоина. SANGO можно приобрести за BTC, ETH, BNB и стейблкоины USDT, USDC, BUSD и DAI в сетях BNB Chain и Ethereum.


На стадии Genesis Cycle минимальная сумма покупки составляет $500. Для инвесторов на этом этапе установлен период блокировки — в течение года они не смогут перемещать актив.


Затем состоится еще 12 циклов продажи токена протяженностью в месяц каждый. Цена монеты для них установлена в $0,15, но и стоимость минимально возможной партии снижена до $100. 


В конце июня власти ЦАР анонсировали инициативу Sango, призванную способствовать входу страны в индустрию цифровых активов.


3 июля президент Фостен-Аршанж Туадера представил национальную криптовалюту и программу, которая предусматривает создание криптохаба, токенизацию природных ресурсов и цифровизацию экономики на основе технологии блокчейн.


По заявлению правительства, SANGO обеспечена биткоином.


Напомним, в апреле ЦАР утвердила первую криптовалюту в качестве платежного средства наравне с местным франком.

# Экономика африка, криптовалюты, новости
По материалам: ForkLog

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