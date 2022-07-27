ЦАР начала токенсейл национальной криптовалюты

Центральноафриканская республика (ЦАР) открыла публичную продажу национальной криптовалюты SANGO.

Genesis Cycle is live! Now you can buy your #SANGO Coins at the Genesis price: $0.10.



Secure your spot and invest as soon as possible. There are only 210.000.000 SANGO Coins remaining and the Genesis Cycle lasts 1 month.



Invest now: https://t.co/GEtReNQBad — Sango (@sangoproject) July 25, 2022

Первая фаза Genesis Cycle проекта продлится месяц. В ее ходе инвесторам доступно 210 млн монет по цене $0,1. Котировки для листинга актива заявлены в $0,45.

На момент написания покупатели приобрели примерно 21 700 SANGO или около 1% от общего количества.

Данные: sango.org.

Монета выпущена на сайдчейне биткоина. SANGO можно приобрести за BTC, ETH, BNB и стейблкоины USDT, USDC, BUSD и DAI в сетях BNB Chain и Ethereum.

На стадии Genesis Cycle минимальная сумма покупки составляет $500. Для инвесторов на этом этапе установлен период блокировки — в течение года они не смогут перемещать актив.

Затем состоится еще 12 циклов продажи токена протяженностью в месяц каждый. Цена монеты для них установлена в $0,15, но и стоимость минимально возможной партии снижена до $100.

В конце июня власти ЦАР анонсировали инициативу Sango, призванную способствовать входу страны в индустрию цифровых активов.

3 июля президент Фостен-Аршанж Туадера представил национальную криптовалюту и программу, которая предусматривает создание криптохаба, токенизацию природных ресурсов и цифровизацию экономики на основе технологии блокчейн.

По заявлению правительства, SANGO обеспечена биткоином.

Напомним, в апреле ЦАР утвердила первую криптовалюту в качестве платежного средства наравне с местным франком.