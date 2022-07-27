Что за тигрица эта певица! 66-летняя Лариса Долина станцевала в сексуальном комбинезоне
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Что за тигрица эта певица! 66-летняя Лариса Долина станцевала в сексуальном комбинезоне

Что за тигрица эта певица! 66-летняя Лариса Долина станцевала в сексуальном комбинезоне

Лариса Долина решилась на смелую фотосессию, для которой выбрала весьма провокационный наряд. Подписчики пришли в восторг и попросили чаще радовать их контентом.


66-летняя Лариса Долина приехала на фотосессию в одну из студий Москвы. Сначала все было чинно-мирно, но затем звезде эстрады захотелось немного пошалить, и она сменила строгие костюмы и платья на сексуальный комбинезон с принтом леопарда.

«Главное — настроиться. Вчера был непростой день… Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне — лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок, в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это», — написала певица.

Кстати, поддержать подругу и коллегу приехал и Николай Басков. Вместе они сделали несколько кадров, правда, пока что есть только видео. Для чего была организована фотосессия, пока секрет.


«Вот это женщина! Что ни фото — хоть на Красную дорожку за премией отправляй»; «Крутая и клевая! Вот это я понимаю преображение!»; «На нашей планете есть всем известные семь чудес света. Но я знаю еще одно, о котором еще никто не догадывается. И это вы», — пишут поклонники.

Отметим, что недавно в похожем наряде выступала Ольга Бузова, только что вернувшаяся из ЮАР, где проходили съемки шоу «Звезды в Африке». Певица надела сексуальное боди и делала эротические движения. Часть фанатов осталась в восторге и призналась, что певица с годами становится все желанней, а другая часть назвала ее телодвижения асексуальными.

Что касается Долиной, то она активно выступает на разны площадках России и поддерживает нашу страну на политической арене, говоря о том, что западные коллеги пытаются уничтожить всю нашу культуру и то, что мы годами создавали для наших детей.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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