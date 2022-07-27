День 27 июля в истории
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День 27 июля в истории

День 27 июля в истории

70 лет назад (1952) состоялось торжественное открытие навигации по Волго-Донскому каналу.

Первая попытку соединить Волгу и Дон в середине XVI века предпринял турецкий султан Селим II. Он направил солдат вверх по Дону с целью прорыть канал между двумя реками. Но попытка не увенчалась успехом.

В конце XVII века построить судоходный канал решил Пётр I. Из-за начала Северной войны строительство было свернуто. До 1917 года было создано более 30 проектов соединения двух рек, но ни один из них так и не был воплощён.

Проект создания канала был подготовлен в 1930-х годах. Планам помешала Великая Отечественная война. Работа возобновилась в 1943 году.

В феврале 1948 года, после утверждения схемы канала, началось строительство. Его возглавил гидротехник Сергей Жук. Волго-Донский канал руками «врагов народа» (политзаключённых, осуждённых по 58-й статье УК РСФСР) был сооружен всего за 4,5 года.

31 мая 1952 года между 1-м и 2-м шлюзами канала слились воды рек Волга и Дон, тем самым соединив Каспийское, Чёрное, Азовское, Балтийское и Северное моря. С 1 июня по каналу уже начали ходить суда. Однако торжественное открытие навигации состоялось лишь 27 июля 1952 года, когда в ворота шлюза № 1 вошел теплоход «Иосиф Сталин» — первый теплоход, открывший навигацию Волго‑Донского канала.

Общая протяжённость канала составила 101 км, из которых 45 км проходит по водохранилищам. Глубина канала - не менее 3,5 м.

75 лет назад (1947) в воздух поднялся первый советский реактивный бомбардировщик Ту-12.

Самолёт был разработан в ОКБ А. Н. Туполева. 27 июля 1947 года бомбардировщик поднял в воздух экипаж под командованием Алексея Перелета.

Из-за выявленных конструктивных недостатков было изготовлено всего 5 Ту-12. Самолёты использовались для подготовки лётного состава при переучивании на реактивную технику, испытания прямоточных реактивных двигателей, а также беспилотных экспериментальных объектов.

100 лет назад (1922) была образована Республика Адыгея.

27 июля 1922 года постановлением Президиума ВЦИК на территории Майкопского и Екатеринодарского отделов Кубано-Черноморской области была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область, в 1928 году она была переименована в Адыгейскую автономную область. В июле 1991 года область была преобразована в Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР. В апреле 1992 года республика была переименована в Республику Адыгея.

Регион расположен в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Он входит в состав Южного федерального округа. Здесь проживают 463,2 тысячи человек.

Адыгея — индустриально-аграрный регион. Основными отраслями промышленности являются пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, машиностроение и металлообработка.

195 лет назад (1827) в России указом императора Николая I было учреждено первое страховое общество.

Его организаторами выступили Николай Мордвинов и Людвиг Штиглиц. Уставной капитал общества, получившего название «Российское Страховое от огня Обще­ство», составлял 4 миллиона рублей. Оно получило от государства монополию на страхование в важнейших губерниях России сроком на 20 лет.

Уже осенью 1827 года общество открыло свои операции по приему на страхование от огня строений и другого движимого и недвижимого имущества. Обладателем страхового полиса № 1 в Российской империи стала жена Николая Мордвинова, застраховавшая в «Российском страховом обществе от огня» на крупную сумму принадлежавший ей особняк в Санкт-Петербурге.

69 лет назад (1953) завершилась Корейская война.

В Пханмунджоме представители КНДР, КНР и США от имени ООН подписали соглашение о прекращении боевых действий и создании демилитаризованной зоны между КНДР и Республикой Корея. Мирный договор между государствами до сих пор не заключен.

Корейская война началась 25 июня 1950 года. В конфликте на стороне КНДР участвовали военный контингент Китая и военные специалисты и части ВВС СССР, на стороне Южной Кореи - вооруженные силы США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. 

В Корейской войне погибли 2 миллиона корейцев и миллион китайцев и 38 тысяч американских военнослужащих.

101 год назад (1921) канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.

В ходе своих экспериментов ученый обнаружил, что если у собак препятствовать выделению пищеварительного сока из поджелудочной железы, то железистые клетки погибают, а островки Лангерганса остаются живыми, и сахарный диабет у животных не развивается. Это открытие заставило Бантинга задуматься над возможностью выделения из железы неизвестного фактора, который будет способствовать снижению уровня сахара в крови.

27 июля 1921 года учёный сообщил о получении нового препарата «айлетина», как он первоначально назвал инсулин.

В январе 1922 года, после успешных испытаний с собаками, была сделана первая в истории инъекция инсулина страдающему диабетом 14-летнему Леонарду Томпсону. Успех был полным: не только не было явных побочных действий, но и у больного перестал прогрессировать диабет.

В 1923 году за своё открытие Фредерик Грант Бантинг получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

122 года назад (1900) был приготовлен первый гамбургер.

Идея положить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками, добавив лист салата и соус, пришла к владельцу ресторана Louis' Lunch в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут) Луи Лэссену. Широкую известность гамбургеры получили через четыре года на Всемирной выставке в Сент-Луисе.

С тех пор было создано множество гамбургеров. Например, в Лас-Вегасе в ресторане Fleur de Lys продается самый дорогой бургер в мире — «FleurBurger 5000». Его стоимость — 5 тысяч долларов. Он сделан из говядины Кобе с кусочком фуа-гра, трюфельным соусом и стружкой черного трюфеля. Самый большой гамбургер можно попробовать в одной из закусочных Пенсильвании. Его вес составляет 7 кг, а стоит он всего 30 долларов.

192 года назад (1830) во Франции началась Июльская буржуазная революция.

Промышленный кризис и депрессия 1827-1830 годов, неурожаи в 1828 и 1829 годах, ухудшившие и без того тяжелое положение народа, послужили причинами развития революционных настроений в стране. Усиливалось также недовольство и либеральной буржуазии, которая добивалась экономических и политических преобразований в интересах капиталистического развития Франции. Непосредственным поводом к Июльской революции стали ордонансы (королевские указы), подписанные Карлом Х, о роспуске палаты депутатов, об ограничении избирательного права земским цензом и об усилении репрессий против прогрессивной прессы.

27 июля 1830 года в Париже вспыхнуло вооруженное восстание, главной движущей силой которого явились рабочие и ремесленники, получившие поддержку мелкой и средней буржуазии и радикальной части интеллигенции. 29 июля восставшие захватили Тюильрийский дворец и другие правительственные здания. Королевские войска были разбиты и отступили из Парижа, а некоторые полки перешли на сторону народа. Революционные выступления в провинции также закончились поражением защитников «старого режима».

Власть в столице перешла в руки «муниципальной комиссии» во главе с влиятельными деятелями умеренно-либерального крыла крупной буржуазии (банкиры Лаффит и Перье, генерал Лафайет и др.). Члены «Ассоциации патриотов», карбонарских лож и некоторых других революционных организаций, которые руководили вооруженной борьбой, требовали провозглашения республики. Однако слабость мелкобуржуазной демократии и неорганизованность рабочего класса позволили верхушке буржуазии присвоить себе победу и не допустить развития революции.

31 июля собрание депутатов и пэров провозгласило герцога Луи Филиппа Орлеанского, тесно связанного с крупными банкирами, «наместником королевства».  2 августа 1830 года Карл X отрекся от престола, а 7 августа Луи Филипп был провозглашен «королем французов».

328 лет назад (1694) был учреждён Банк Англии.

В этот день британский парламент принял Акт о создании этой кредитной организации. Этот один из старейших банков Европы и мира был основан шотландским купцом Уильямом Патерсоном. Его учредителями стали 1268 акционеров, предоставивших 1 миллион 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве кредита под 8% годовых королю Вильгельму III, который остро нуждался в средствах для продолжения войны с Францией (1689-1697).

В 1946 году после принятия Закона о Банке Англии он был национализирован и начал действовать в качестве государственного.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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