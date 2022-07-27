Денежный лунный календарь на август 2022 года

Вадим Карасев

Всем нам хочется завершить это лето на позитивной финансовой волне, но у Луны, как всегда, не все однозначно с настроением. Астрологи рассказали о том, как ночное светило будет себя вести в тот или иной день месяца.

В любой период года старайтесь помнить о пяти простых принципах, которые помогут вам повысить свое благосостояние. В этом августе они будут особенно полезными из-за непредсказуемости грядущих событий.

1 августа: первый день месяца пройдет под управлением растущей Луны в Деве. Это будет нервный и достаточно непредсказуемый день, в который наши планы, скорее всего, не осуществятся. Лучше оставаться осторожными и не рисковать в этот сложный понедельник.

2, 3, 4 августа: три дня роста Луны в Весах — идеальное время для покупок, для развлечений и попыток найти себя в этой жизни. Возможно, что вам удастся обрести новую мотивацию, поставить перед собой новые цели. Также дни идеально подходят для отдыха.

5, 6 августа: рост луны в Скорпионе — это опасные и неблагоприятные дни для финансовых трат. Вас могут ждать большие неудачи, особенно если вы будете безрассудно обращаться с финансами. Чтобы проблемы обошли вас стороной, в эти два дня лучше сфокусироваться на домашних делах.

7, 8 августа: активная Луна в Стрельце — это всегда хорошее время для финансовой активности и творчества. В эти два дня максимально удачливыми станут представители креативных профессий: дизайнер, копирайтер, художник, стилист и так далее.

9, 10 августа: пока Луна растет в Козероге, тяжелее всего зарабатывать деньги будет тем, кто работает с людьми. Представители любых профессий, подразумевающих постоянное общение и контакт с клиентами. Будут испытывать трудности в общении. Достичь взаимопонимания будет гораздо сложнее.

11, 12 августа: 11 число — последний день роста Луны в Водолее. Это очень позитивное время для покупок, начала новых дел, поисков нестандартных решений, творческой и научной деятельности. 12 августа — Полнолуние в том же Знаке. Пока Луна будет полной, лучше не тратить много денег.

13, 14 августа: убывающая Луна в Рыбах — это время новых открытий, прозрений. Многие люди смогут существенно продвинуться в поисках гениальных решений. Также эти дни будут идеальными для грандиозных покупок.

15, 16 августа: пока Луна будет убывать в Овне, лучше не вливать много средств в бизнес, не рисковать текущим положением. С другой стороны, у Луны будет очень много энергии, потому что она ее еще пока не растеряет, значит эти дни можно посвятить активной работе, переговорам.

17, 18 и 19 августа: эти три дня стареющая Луна будет пребывать в Знаке Тельца. Это значит, что в эти дни полезно будет искать новую работу, заниматься саморекламой, получать новые знания и пытаться решать сложные дела.

20, 21 августа: убывающая Луна в Близнецах — это время недопонимания между людьми, а также период, когда многим людям захочется потратить больше денег, чем они могут это сделать. Не стоит брать кредиты, оформлять микрозаймы или, наоборот, давать кому-то взаймы.

22, 23 и 24 августа: стареющая Луна в Раке — идеальное время для покупки подарков второй половинке и близким людям в целом. Также это идеальные три дня для покупки чего-то полезного для дома, сада, огорода и участка. Еще в этот период можно заниматься строительством и ремонтом.

25, 26 августа: последние два дня убывающей Луны будут очень опасными из-за пребывания ночного светила в Знаке Льва. Такое время лучше провести в любых делах, но только не в финансовых. Особенно неудачно могут пройти собрания, летучки, публичные выступления.

27, 28 и 29 августа: 27 число — Новолуние в Деве. Это благоприятный день для работы и новых начинаний, чего о следующих двух днях сказать нельзя. 28 и 29 августа, пока луна растет в том же Знаке, лучше абстрагироваться от финансовых дел и забот.

30, 31 августа: растущая Луна в Весах — идеальное время для покупок и развлечений. Финансовый успех будет ждать всех, кто жаждет перемен и не боится идти им навстречу. Это будет время, идеально подходящее для творчества.