Дочь Марины Зудиной и Табакова нашла настоящее «Простоквашино»
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Дочь Марины Зудиной и Табакова нашла настоящее «Простоквашино»

Дочь Марины Зудиной и Табакова нашла настоящее «Простоквашино»
Актриса Марина Зудина поделилась трогательным фото дочери Марии, которая добралась до знакового для их семьи места. Марина Зудина показала, как ее дочь путешествует по России. Актриса поделилась кадром, на котором счастливая Маша, раскинув руки, позирует на фоне таблички «Простоквашино». «Да, Простоквашино существует!! Мария его нашла!»— подписала фотографию актриса. Она рассказала, что дочка сейчас находится под Екатеринбургом.
«О, пошла по стопам папы!», «Теперь осталось только мультфильм озвучить», «Еще бы кота Матроскина найти», — прокомментировали поклонники. Напомним, муж Марины Зудиной и отец Марии Олег Табаков когда-то гениально озвучил одного из главных героев этого популярного мультфильма про деревню Простоквашино и ее обитателей – кота Матроскина. Это самая известная роль Олега Табакова в мультфильмах, самый известный отечественный анимационный кот и просто самый любимый герой вот уже нескольких поколений. Мудрый, практичный, слегка меркантильный, но чертовски обаятельный Матроскин. Кстати, в новых сериях «Простоквашино» знаменитого кота озвучил уже сын Олега Табакова, актер и бизнесмен Антон Табаков. Наследник мэтра  рассказал, что когда его пригласили на пробы в «Союзмультфильм», то он сразу согласился – все-таки это уже семейная история, можно сказать, наследственная. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучил музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен.
# Шоу-бизнес Зудина Марина
По материалам: z-aya

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