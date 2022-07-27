Дракону важно стать более открытым, а Змее планировать каждый шаг: китайский гороскоп на август 2022 года

Согласно китайскому гороскопу, август 2022 года для всех будет непростым месяцем. Он заставит переживать события прошлого, делать выводы из полученных уроков и избавляться от внутренних блокировок. Это месяц, когда энергия Вселенной будет соразмеряться с вашими внутренними биоритмами, и только от вас будет зависеть, какой дальнейший жизненный путь вы выберете.

Крыса





У людей, рожденных в год Крысы, в августе будут сильны ностальгические воспоминания. Вам предстоит много сомнений и душевных терзаний в выборе дальнейшего правильного пути. Не сдерживайте эмоции, проживайте события прошлого с полным погружением в воспоминания. Где-то вы остановитесь на той грани между светом и тьмой, которая заставит вас пересмотреть свои убеждения и укажет дверь в счастливое будущее. Выбор останется за вами.

Бык





У людей, рожденных в год Быка, август пройдет под знаком общения, установления дружеских отношений и полезных деловых связей. Также придется уделить много времени своим близким, заново прожить некоторые моменты старых воспоминаний, попытаться гармонизировать утраченные отношения. Не бойтесь просить прощения, если чувствуете в этом внутреннюю потребность.

Тигр





Тиграм в этом месяце предстоит пересмотреть свое отношение к финансовой сфере. Чтобы быть в ресурсе и впредь не сталкиваться с материальными проблемами, важно научиться планировать свой бюджет и разумно подходить к вопросу вложения денег. Постарайтесь проанализировать ошибки прошлого, чтобы их избежать в будущем.

Кот (Кролик)





Рожденным в год Кота пришло время подать себя в выгодном свете, чтобы поднять свой рейтинг и расположить к себе окружающих. Этот месяц может стать периодом новых возможностей, если вы проявите инициативу и творческую активность. Не бойтесь подчеркивать свою роль в глобальных делах и гордиться своими достижениями.

Дракон





Дракону важно преодолеть свою внутреннюю замкнутость и стать более открытым. Это путь к достижению цели и укреплению своего авторитета. В целом, август обещает стать для вас удачным и открыть новые пути к творческому и финансовому успеху. К концу месяца вы сможете даже отдохнуть и отправиться в долгожданное путешествие.

Змея





Рожденных в год Змеи август заставит многое пересмотреть в своей жизни. Будут сильны ностальгические воспоминания и сожаления о допущенных ошибках или неверно выбранном пути. Но в вашем случае еще не поздно все изменить и многое начать сначала. Постарайтесь спланировать каждый свой шаг и идите уверенно вперед, опираясь на поддержку близких.

Лошадь





Люди, рожденные в год Лошади, всегда стремятся быть впереди. Именно это качество придаст вам уверенность, силы и оптимизм, чтобы выиграть долгий марафон на пути к удаче. Наступает время, когда вам многое будет по плечу. Единственное, чего стоит опасаться — происков недоброжелателей. Будьте подальше от токсичных людей, пытающихся влиять на ваши решения.

Коза (овца)





У Козы наступает благоприятный период, чтобы выступить в роли наставника, учителя или доброго советчика. Вы почувствуете в себе силы, чтобы помочь другим людям справиться с их проблемами, и это будет неплохим стимулом для собственного совершенствования. Не теряйте уверенность в себе и своих жизненных ориентирах, доверяйте своей интуиции.

Обезьяна





Для Обезьяны август станет месяцем трансформации и работы над ошибками. Обладая прекрасной интуицией и логическим мышлением, вы без труда найдете варианты решения самых сложных задач и оставите все свои проблемы в прошлом. Постарайтесь также находить время для своих близких, которые нуждаются в вашей поддержке.

Петух





Петуху в августе нужно постараться обрести уверенность в своих силах, тогда многое из задуманного получится. Ваша самая большая беда — уныние и склонность к перемене настроения. В моменты, когда вам кажется, что все плохо и весь мир против вас, опирайтесь на поддержку близких людей.

Собака





У Собаки наступает благоприятный период для завершения всех начатых дел и выхода на новый уровень творческого и профессионального развития. Ностальгические воспоминания помогут преодолеть трудности и выбрать правильный путь. К концу месяца вам что-то захочется поменять в окружающих вас декорациях, и неожиданный выбор тоже окажется удачным.

Кабан (Свинья)





Рожденным в год Кабана август предоставляет массу новых возможностей. Ваша творческая энергия будет бить ключом. Вы окажетесь на перепутье, где любая дорога будет казаться правильной, интересной и захватывающей. Чтобы определиться с выбором, прислушайтесь к совету близкого человека.