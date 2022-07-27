Джарвис Кокер объявил о воссоединении Pulp
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Джарвис Кокер объявил о воссоединении Pulp

Джарвис Кокер объявил о воссоединении PulpФронтмен Pulp Джарвис Кокер объявил о воссоединении группы в 2023 году

Фронтмен Pulp Джарвис Кокер объявил о воссоединении британской группы в 2023 году. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что коллектив намерен дать несколько концертов. Где и когда они будут проходить, пока не уточняется.

Изначально Кокер намекнул на воссоединение, опубликовав в социальных сетях строчку из заглавного трека альбома 1998 года This Is Hardcore. В следующем году пластинке исполняется 25 лет.

Pulp считается одной из главных групп эпохи брит-попа, хотя начала свое творчество задолго до ее наступления, в 1978 году. Пика популярности она достигла в 90-е: в 1994 году альбом Pulp His'n'Hers добрался до девятого места в национальном чарте. Летом следующего года они стали хэдлайнерами музыкального фестиваля в Гластонберри, а сингл Common People стал вторым в британском чарте синглов. Впоследствии эту песню назовут одним из гимнов эры брит-попа. Коллектив продал свыше 10 миллионов альбомов по всему миру.

В 2002 году группа Pulp распалась, а ее фронтмен Джарвис Кокер занялся сольной карьерой. В 2007 году коллектив воссоединился для концертной деятельности, а затем дал несколько совместных концертов в 2011-м.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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