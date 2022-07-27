Екатерина Стриженова резко постарела
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Екатерина Стриженова резко постарела

Екатерина Стриженова резко постарела
Ведущая Екатерина Стриженова расстроила поклонников внешним видом. Артистка поделилась снимком, на котором позирует в обнимку с подругой в театре. «Чехов дружбе не помеха», — подписала фотографию в своем блоге в социальных сетях телеведущая. Но поклонников больше заинтересовало не театральное представление, на котором побывали подруги, а вид телеведущей. В марте Екатерине Стриженовой исполнилось 54 года, но она всегда выглядела на десять, а то и на пятнадцать лет моложе. А вот на свежем снимке популярная телеведущая расстроила поклонников. Они обратили внимание на морщины на ее лбу и мешки под глазами, которые сразу прибавляют возраста и, конечно, никого не красят.
Хотя многие написали, что, возможно, просто выбран неудачный ракурс, ведь обычно Екатерина выглядит совсем иначе.  
# Шоу-бизнес Стриженова Екатерина
По материалам: z-aya

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