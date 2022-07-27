Екатерина Волкова в бикини покрасовалась на яхте
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Екатерина Волкова в бикини покрасовалась на яхте

Екатерина Волкова в бикини покрасовалась на яхте
48-летняя актриса Екатерина Волкова поделилась пикантным фото. Звезда сериалов «Доктор Преображенский» и «Скорая помощь» отдыхает в Сочи. Накануне Екатерина отправилась на морскую прогулку на катере. Во время этого путешествия актриса решила сделать красивые кадры в купальнике. «Обещанное фото. Когда снимаешься в бикини, всё время не знаешь, куда деть руки», — написала артистка (фото — Мария Игнатова). Тем не менее, снимки получились впечатляющими. Бывшая возлюбленная писателя Эдуарда Лимонова продемонстрировала стройную фигуру и тонкую талию. Глядя на Екатерину, трудно поверить, что она уже бабушка. Недавно ее старшая дочь Валерия родила первенца – сына. Малыша назвали Тимофеем. Молодая мама живет в немецком Марбурге.
Многие поклонники телезвезды засыпали ее комплиментами. «Вы красавица. Все фото отличные», «Классный купальник, расцветка интересная», «Боже, какая вы шикарная!», «Потрясающая фигура. Некоторые и в 20 лет о такой могут только мечтать», «Язык не поворачивается назвать вас бабушкой. Роскошная девушка», «Мне кажется или вы похудели?» — высказались пользователи. Однако без колких комментариев всё же не обошлось. Один из фолловеров упрекнул ее в том, что ее грудь для него недостаточно хороша. «Жаль, сисей нет», — написал мужчина. Актриса не оставила это сообщение без внимания. «Страдайте!» — ответила Екатерина ценителю женского бюста.
# Шоу-бизнес Волкова Екатерина Юрьевна
По материалам: z-aya

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