Еще 2 потенциальные игры для Game Pass: инсайдерам дали тестировать игры Elder Scrolls

Вадим Карасев





За последний месяц стало известно о целом ряде игр, которые вскоре могут выйти в Microsoft Store для PC и присоединиться к Game Pass. Это классические проекты Bethesda, которые дают тестировать инсайдерам, чтобы после их выпустить в официальный релиз.

Сегодня Microsoft предложила инсайдерам присоединиться к тестированию еще 2 игр. Это проекты An Elder Scrolls Legend: Battlespire (1997 года) и The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998 года). Подробнее о тестировании можно узнать в блоге Xbox.

Напомним, что подобным образом инсайдеры тестируют уже порядка десятка классических игр:

Quake 4Wolfenstein 3DThe Elder Scrolls: DaggerfallHeretic: Shadow of the Serpent RidersHeXen: Beyond HereticHeXen: Deathkings of the Dark CitadelThe Elder Scrolls: ArenaQuake ChampionsAn Elder Scrolls Legend: BattlespireThe Elder Scrolls Adventures: Redguard

На данный момент нет информации о том, когда Microsoft планирует выпустить эти игры в Microsoft Store и Game Pass.