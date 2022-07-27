Есть ли у Пьера Нарцисса внебрачный сын?

Как ни странно, но у умерших известных людей неожиданно обнаруживаются внебрачные дети, которые заявляют о родстве со звездой на каждом шагу. Так, только недавно завершилась история сразу с 2 «наследниками» Александра Абдулова. А сегодня уже говорят о неизвестном ранее ребенке недавно почившего Пьера Нарцисса.

«Возлюбленной» Нарцисса представилась некая Ирен, которая, якобы, встречалась с темнокожим артистом. Она уверяет, что родила от Пьера мальчика, и сейчас тому уже 8 лет. Но экс-супруга Валерия Калачева в это не верит. Она считает странным, что ее бывший муж не представил избранницу ни друзьям, ни поклонникам, а объявилась она только после смерти исполнителя.

Экс-супруга рассказала, что недавно прибиралась в квартире Пьера и не заметила ни одной женской вещи. Да что там вещи. Не было даже женских длинных волос.





«Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки», - считает Валерия.

Она придерживается позиции, что, возможно, Ирен и встречалась некоторое время с Пьером, но период был недолгий. Не факт, что он вообще когда-нибудь женился бы на этой женщине. И, тем более, что она родила от него ребенка.

«Было очень приятно, что консьержки, дворники просили подарить им на память что-то из вещей Пьера», - также отметила Валерия.





Схожей позиции насчет тайной возлюбленной и ребенка придерживается друг певца Сергей Дворцов. Он рассказал, что вокруг Нарцисса всегда вились красивые женщины: он был знаменитым артистом, душой компании, очень общительным человеком, любил внимание публики.

«Пьер ушел. Это большое горе», - отмечает Дворцов. - «Кто-то сейчас будет наверняка наживаться на этом. Найдутся любовницы, жены».

Сергей считает, что никакого внебрачного ребенка нет. Конечно, у Пьера были романы, но ничего не значащие и не особо серьезные. Иначе, он бы познакомил избранницу с другом, который был как брат.





Напомним, что исполнитель хита «Шоколадный заяц» умер 21 июня из-за проблем со здоровьем прямо в больнице. Сердце артиста не выдержало серьезной операции. 30 июня с мужчиной простились в Москве, а затем тело отправили самолетом в родной Камерун. Там семья предала тело земле спустя месяц после смерти Пьера – это стало возможным благодаря процедуре бальзамирования, которое оплатила бывшая жена Валерия Калачева.