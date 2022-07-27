Евгений Плющенко запечатлелся с подросшими сыновьями на отдыхе в Турции
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Евгений Плющенко запечатлелся с подросшими сыновьями на отдыхе в Турции

Евгений Плющенко запечатлелся с подросшими сыновьями на отдыхе в Турции
Фигурист Евгений Плющенко с Яной Рудковской и сыновьями отдыхает в Турции, а точнее в Кемере. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, продюсером и светской львицей Яной Рудковской и двумя сыновьями от нее сейчас проводит отпуск в Турции. Звездное семейство остановилось в одном из шикарных отелей Кемера и наслаждается солнцем и морем. Евгений Плющенко поделился с поклонниками снимком, на котором запечатлен на пляже с сыновьями Сашей и Арсением.
«Трое из ларца, одинаковы с лица», - подписал кадр счастливый отец. Поклонники согласились со звездным отцом - они тоже считают, что Саша и Арсений похожи на своего папу. Напомним, разница в возрасте у сыновей Евгения Плющенко и Яны Рудковской почти восемь лет. Арсению в сентябре исполнится два года, а Саше в январе будет десять лет.
# Шоу-бизнес Плющенко Евгений
По материалам: z-aya

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