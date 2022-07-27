Евгения Медведева рассказала о возобновлении своей карьеры фигуристки
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Евгения Медведева рассказала о возобновлении своей карьеры фигуристки

Евгения Медведева рассказала о возобновлении своей карьеры фигуристки
Фигуристка Евгения Медведева высказалась о своем будущем. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «Форбс» отказалась завершать свою профессиональную карьеру. «Я, правда, давно не выступала. Сконцентрирована на других вещах. Но открытие моей жизни: «Никогда не говори «никогда». Жизнь меняется порой на 360 градусов. Все может быть. Но пока не планирую выступать», рассказал Евгения Медведева.
Как отметила Медведева, ей сегодня хочется чувствовать почву под ногами. «Я иду и спасибо на этом. У меня все более-менее хорошо. Меня это устраивает», — заявила Евгения Медведева. Напомним, что Евгения Медведева уже несколько лет не выступает на официальных соревнованиях. Она участвует в ледовых шоу.
# Шоу-бизнес Медведева Евгения
По материалам: z-aya

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