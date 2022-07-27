Фестиваль Metal Over Russia отменили после жалоб местных жителей
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Фестиваль Metal Over Russia отменили после жалоб местных жителей

Фестиваль Metal Over Russia отменили после жалоб местных жителейФестиваль Metal Over Russia отменили после жалоб жителей на возможный шум и сатанизм

Фестиваль Metal Over Russia, который должен был пройти с 29 по 31 июля, отменили. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что мероприятие, которое должно было стать аналогом крупнейшего в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, планировали организовать в подмосковной усадьбе Гребнево. Его пришлось отменить после жалоб местных жителей на возможный шум и на то, что, по их мнению, в Metal Over Russia участвуют «откровенные сатанисты».

Противники фестиваля создали чат в Telegram, в котором обсуждали, что мероприятие пройдет вблизи тихих спальных районов и создаст неудобства для жителей. Также они предлагали написать жалобу режиссеру Никите Михалкову.

Как сообщает Telegram-канал «Главный Концертный», проблемы возникли и с музыкантами. Утверждается, что многие из них отказались от участия в фестивале после того, как лидер рок-группы «Пилигрим» и владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев назвал Metal Over Russia «патриотическим фестивалем в поддержку президента».

Сам Ковалев в беседе с РБК рассказал, что на организаторов мероприятия оказывали сильное давление. «Был оклеен весь город [Фрязино] листовками против фестиваля. И организатор, мне кажется, просто испугался, что будут жечь аппаратуру и разбивать машины», — отметил он.

Всего на Metal Over Russia должны были выступить порядка 60 музыкантов. Среди них — Slaughter to Prevail, Arkona, Wildways и «Эпидемия».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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