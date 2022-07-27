Фил Спенсер: про первую игру, любимую игру и планы сыграть в God of War Ragnarok
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Фил Спенсер: про первую игру, любимую игру и планы сыграть в God of War Ragnarok

Фил Спенсер: про первую игру, любимую игру и планы сыграть в God of War Ragnarok


Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в социальной сети Twitter ответил на сообщение официального аккаунта Xbox. SMM-специалисты Xbox предложили игрокам написать под постом, какие игры являются их любимыми или самыми ожидаемыми. Вот как Фил Спенсер ответил на эту мини-анкету:



Первая игра: Pong



Последняя игра: Road 96



Любимая игра: Robotron: 2084



Игра, в которую вы играете чаще всего: прямо сейчас — Forza Horizon 5 Hot Wheels



Следующая игра, в которую вы хотите сыграть: God of War Ragnarok



Первая игра, которую вы бы показали пещерному человеку: Lumines — идеальное сочетание механики, музыки, стиля и реиграбельности.

Напомним, ранее Фил Спенсер хвалил Road 96 и уже сообщал о своем желании сыграть в God of War Ragnarok.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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