Фил Спенсер: про первую игру, любимую игру и планы сыграть в God of War Ragnarok
Сегодня, 10:55 Вадим Карасев
Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в социальной сети Twitter ответил на сообщение официального аккаунта Xbox. SMM-специалисты Xbox предложили игрокам написать под постом, какие игры являются их любимыми или самыми ожидаемыми. Вот как Фил Спенсер ответил на эту мини-анкету:
Первая игра: Pong
Последняя игра: Road 96
Любимая игра: Robotron: 2084
Игра, в которую вы играете чаще всего: прямо сейчас — Forza Horizon 5 Hot Wheels
Следующая игра, в которую вы хотите сыграть: God of War Ragnarok
Первая игра, которую вы бы показали пещерному человеку: Lumines — идеальное сочетание механики, музыки, стиля и реиграбельности.
Напомним, ранее Фил Спенсер хвалил Road 96 и уже сообщал о своем желании сыграть в God of War Ragnarok.
По материалам: newxboxone