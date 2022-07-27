Фил Спенсер: про первую игру, любимую игру и планы сыграть в God of War Ragnarok

Вадим Карасев





Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в социальной сети Twitter ответил на сообщение официального аккаунта Xbox. SMM-специалисты Xbox предложили игрокам написать под постом, какие игры являются их любимыми или самыми ожидаемыми. Вот как Фил Спенсер ответил на эту мини-анкету:

PongRoad 96Robotron: 2084прямо сейчас — Forza Horizon 5 Hot WheelsGod of War RagnarokLumines — идеальное сочетание механики, музыки, стиля и реиграбельности.

Напомним, ранее Фил Спенсер хвалил Road 96 и уже сообщал о своем желании сыграть в God of War Ragnarok.