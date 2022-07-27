Филиппины решили не покупать российские вертолеты из-за боязни санкций США
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Филиппины решили не покупать российские вертолеты из-за боязни санкций США

Филиппины решили не покупать российские вертолеты из-за боязни санкций США

Власти Филиппин отменили сделку о приобретении 16 российских вертолетов Ми-17, опасаясь возможных ответных санкций со стороны Соединенных Штатов, пишет Associated Press.

Экс-министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана сообщил, что еще до окончания своих полномочий 30 июня он отменил сделку с Москвой и получил одобрение президента Родриго Дутерте.


"Мы могли столкнуться с санкциями".

По опасению властей Филиппин, американская сторона могла выразить недовольство в случае продолжения сделки на фоне ухудшения отношений между США и Россией. Еще в марте страна не отказывалась от сделки по покупке вертолетов, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.

Ранее покупать российские вертолеты отказалась Индия. Нью-Дели сделал шаг назад в переговорах из-за опасений, связанных с "возможностями Москвы выполнить заказ, а также с вопросами, связанными с денежными переводами".

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По материалам: uposters.ru

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