Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки

В Иркутской области собрали партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих – участников специальной военной операции на Украине и в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Это 1000 спальных мешков и 1700 пар обуви, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, регион продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Отправлено около 180 тонн, готовят к отправке еще 28 тонн. В основном это предметы первой необходимости, постельное белье, продуктовые наборы, вода.

Помочь можно через благотворительный фонд «Звезда» или областное отделение «Российского красного креста». Работу по координации сбора гуманитарной помощи в регионе ведет Всероссийский студенческий корпус спасателей совместно с ГУ МЧС России по Иркутской области.