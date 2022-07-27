Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки

В Иркутской области собрали партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих – участников специальной военной операции на Украине и в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Это 1000 спальных мешков и 1700 пар обуви, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, регион продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Отправлено около 180 тонн, готовят к отправке еще 28 тонн. В основном это предметы первой необходимости, постельное белье, продуктовые наборы, вода.

Помочь можно через благотворительный фонд «Звезда» или областное отделение «Российского красного креста». Работу по координации сбора гуманитарной помощи в регионе ведет Всероссийский студенческий корпус спасателей совместно с ГУ МЧС России по Иркутской области.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного
В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTube
В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTube
Блокчейн-стартап с украинскими корнями EvaCodes привлек $500 000 от фонда Hypra
Блокчейн-стартап с украинскими корнями EvaCodes привлек $500 000 от
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
В Новороссийске быдло-девушки напали на сотрудниц магазина (2 фото + 2 видео)
В Новороссийске быдло-девушки напали на сотрудниц магазина (2 фото +
Меладзе и Брежнева расстались? Мнение бывшей жены
Меладзе и Брежнева расстались? Мнение бывшей жены
Что за тигрица эта певица! 66-летняя Лариса Долина станцевала в сексуальном комбинезоне
Что за тигрица эта певица! 66-летняя Лариса Долина станцевала в
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла
Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри
ЦАР начала токенсейл национальной криптовалюты
ЦАР начала токенсейл национальной криптовалюты
Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate — для Minecraft
Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate — для Minecraft
Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Топ на сегодня

Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Доли иностранных компаний в российском месторождении передадут государству
Доли иностранных компаний в российском месторождении передадут
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу

Еще по теме

Иркутяне отправили 30 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в Приморье
Красный Крест отправил 11 грузовиков гуманитарки в ОРДО
Завтра в «ЛНР» прибудет очередной «гумконвой» из России
МЧС РФ доставило в Донбасс 500 тонн гуманитарных грузов