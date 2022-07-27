Французскую Total и норвежскую Equinor выгнали из российских добывающих проектов

Вадим Карасев

Кабинет министров России постановил передать государственной компании "Зарубежнефть" доли французской TotalEnergies и норвежской Equinor в Харьягинском СРП. Об этом сообщается в соответствующем документе, подписанном премьер-министром.

Правительство России направило поручение по подписанию дополнения к соглашению о разделе продукции министру энергетики Николаю Шульгинову. После вступления документа в силу доля "Зарубежнефти" в предприятии увеличится до 90%. Еще 10% останется у "Ненецкой нефтяной компании".

Отмечается, что за 2021 год на Харьягинском месторождении было добыто 1,56 тонн нефти. Оператором скважины является фирма "Зарубежнефть - добыча Харьяга", чья доля до выхода зарубежных корпораций из проекта составляла 40%. TotalEnergies владела 20%, Equinor - 30%, "Ненецкая нефтяная компания" – 10%.

Правительство передало "Зарубежнефти" доли иностранных компаний

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере из-за недружественных действий других стран. Согласно указу, все права и обязанности зарегистрированной на Бермудских островах "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" (главного оператора проекта "Сахалин-2"), работающей на основе соглашения о разделе продукции, перейдут российской государственной компании.