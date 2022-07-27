ФРС повысила ключевую ставку. Биткоин поднялся выше $22 000

В среду, 27 июля, Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 2,25–2,5%. Рынок криптовалют отреагировал ростом.

«В последние месяцы наблюдался устойчивый рост рабочих мест и низкий уровень безработицы. Инфляция остается высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, высокими ценами на продовольствие и энергоносители и широким ценовым давлением», — заявили в ФРС.

В ведомстве отметили, что война в Украине повышает инфляцию и давит на глобальную экономическую активность. В ФРС намерены достичь максимальной занятости и вернуть инфляцию к 2%.





На фоне повышения ключевой ставки биткоин вырос до $22 000. Ethereum торгуется на уровне $1500.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Согласно CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют превысила уровень $1 трлн, хотя сутками ранее опускалась ниже ключевой отметки. В зеленой зоне оказались все цифровые активы из топ-10 по этому показателю.

Данные: CoinGecko.

В марте ФРС впервые с 2018 года повысила ключевую ставку до 0,25–0,5%. Традиционный и криптовалютный рынки отреагировали на решение ростом. Среди цифровых активов локальное ралли продолжалось вплоть до апреля — биткоин и Ethereum достигли годовых максимумов.

Напомним, в мае ФРС вновь повысила ставку. Вопреки прогнозам, политика регулятора оказалась более мягкой — показатель вырос на 50 б. п. (ожидался рост на 75 б. п.).

На фоне новостей биткоин преодолел отметку $40 000, однако всплеск котировок оказался кратковременным — в тот же день цена первой криптовалюты провалила уровень $36 000, что стало началом затяжной коррекции.

В июне ФРС повысила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года. Показатель достиг уровня 1,5–1,75%, на что биткоин отреагировал кратковременным ростом до $22 000, а затем обвалился ниже $18 000.

О том, как ставка ФРС влияет на цену биткоина, читайте в образовательных карточках ForkLog.