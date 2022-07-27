«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
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«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»

«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»Замглавы «Газпрома» заявил, что Siemens не ремонтирует оборудование для «Северного потока»

Компания Siemens не выполняет работы по ремонту оборудования, необходимого для функционирования «Северного потока», заявил замглавы «Газпрома», пишет ТАСС.

По его словам, компания рассчитывала, что Siemens передаст ей отремонтированный двигатель еще в мае. Сейчас, указывает топ-менеджер, на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии только одна турбина.

С 27 июля компания снизила объемы прокачки по трубопроводу, основному маршруту поставок газа в Европу, до 20 процентов от его мощности.

Поставки начали сокращаться еще с середины июня, когда «Газпром» впервые объявил, что с оборудованием возникли проблемы — его из-за санкций не удалось вернуть из ремонта.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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