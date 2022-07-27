Географию спецоперации на Украине предложили расширить
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Географию спецоперации на Украине предложили расширить

Географию спецоперации на Украине предложили расширитьГлава парламента Крыма Константинов предложил расширить географию спецоперации до Одессы

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию южного направления спецоперации на Украине до Одессы. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, распространение спецоперации на «русские города» Николаев, Одессу, Днепропетровск и Харьков позволит обеспечить безопасность границ, а также лишит НАТО возможности закрепиться на черноморском побережье.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Одессе украинский корабль и склад ракет Harpoon, которые поставлялись из США. Кроме того, из строя были выведены производственные мощности предприятия, занимавшегося ремонтом и модернизацией судов ВСУ.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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