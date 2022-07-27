Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
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Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии

Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армииНа главреда The Insider Доброхотова составили протокол за дискредитацию российской армии

На главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом) составили протокол за дискредитацию российской армии. Как сообщает ТАСС, документ уже поступил в Черемушкинский суд столицы.

«В суд поступил протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации") в отношении Доброхотова Р.А. Дата заседания по этому делу об административном правонарушении станет известна позднее», — сказано в заявлении суда.

Как отмечает информагентство, размер штрафа для Доброхотова будет зависеть от того, привлекается ли он в качестве физического лица или в качестве юридического. В первом случае ему может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей, во втором случае сумма будет значительнее — 500 тысяч рублей.

Доброхотов был внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года. Тогда же в перечень вошли уехавшая из России политолог Екатерина Шульман, блогер Юрий Дудь, художник-карикатурист Сергей Елкин и другие.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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