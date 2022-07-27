Гогунский подписал мировое соглашение
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Гогунский подписал мировое соглашение

Гогунский подписал мировое соглашение

Отношения Виталия Гогунского и Ирины Маирко с самого начала были очень странными. И до сих пор бывшие супруги не могут выяснить ни личные вопросы, ни вопросы, касающиеся их дочери. Ирина даже подала в суд на экс-супруга, но похоже, что в итоге они смогли решить все полюбовно.

Напомним, что Виталий и Ирина прожили в незарегистрированном браке несколько лет, в этот период на свет появилась их совместная дочка Милана. Но затем актер ушел из семьи и женился на Анне Жюсталь, с которой прожил в законном браке 2 года. Затем Виталий вернулся к Ирине, сделал ей предложение и, наконец, оформил официальный союз. Брак просуществовал 2 года. В апреле 2019 муж и жена оформили развод.


Прошло уже 3 года, но, как уверяет Ирина, отец виделся с дочкой всего несколько раз – ребенок не понимает, почему папа так к ней относится, и очень переживает по этому поводу. Более того, Виталий не платит алименты, а те 1500 тысячи рублей, что получила Ирина, считает просто насмешкой. Поэтому экс-супруга Гогунского решила выяснить все через суд и подала исковое заявление.


Но в пресс-службе Щербинского суда пояснили, что истец и ответчик подписали мировое соглашение, поэтому судебного процесса между ними не будет. Как оказалось, адвокаты сторон смогли донести до своих клиентов информацию в нужном виде и подсказали, как решить дело полюбовно.

Представитель Гогунского выступил инициатором – именно он подготовил соглашение, выдвинул условия, которые устроили обе стороны. Теперь Виталий может видеть дочку дважды в неделю, причем без присутствия матери. Также адвокат хочет добиться, чтобы Виталий имел возможность дважды в год отдыхать с дочкой за границей.

Что касается алиментов, этот вопрос также уладили, но подробности стороны не разглашают. Ирина и Виталий ситуацию не комментируют. Хотя совсем недавно женщина была крайне многословной и раскрыла много интересной информации в интервью с журналистами.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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