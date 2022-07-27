Горелкин предложил решение для интернет-аптек
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Горелкин предложил решение для интернет-аптек

Горелкин предложил решение для интернет-аптек

Для участия в эксперименте по продаже рецептурных лекарств интернет-аптеки могут подключиться к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Такое техническое решение для подтверждения личности покупателя рецептурных препаратов предложил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что система ЕСИА постепенно становится в рунете стандартом де-факто.

Напомним,накануне законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов поддержала комиссия кабмина. Суть инициативы в том, что пилот по дистанционной продаже ограниченного круга препаратов начнут в Москве, Московской и Белгородской областях.

По мнению Горелкина, законопроект с большой вероятностью будет внесен на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию. Скорее всего, Ozon станет участником этой пилотной программы, также сообщил депутат.

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По материалам: pnp.ru

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