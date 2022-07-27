Госдума предложила установить День памяти погибших в Донбассе

Вадим Карасев

Спикер Госдумы Володин сообщил о предложении установить День памяти погибших в Донбассе

Депутаты Государственной Думы выступили с предложением установить День памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Он пояснил, что данную инициативу парламентарии будут готовы рассмотреть в осеннюю сессию.

Ранее спикер Госдумы поручил проработать вопрос, который касается установления единовременных выплат в 10 тысяч рублей для детей Донбасса в преддверии учебного года.

С соответствующим предложением к спикеру нижней палаты парламента обратилась глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она напомнила, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, он поручил правительству обеспечить финансирование расходов.