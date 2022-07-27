Итальянские зрители не покупают билеты на Анну Нетребко
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Итальянские зрители не покупают билеты на Анну Нетребко

Итальянские зрители не покупают билеты на Анну Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко решила остаться в Европе ради заработка. Итальянцы не спешат покупать билеты на концерт звезды оперы в Форте-деи-Марми. Предполагается, что причина — в высокой цене на билеты оперной дивы.
Как сообщают СМИ, минимальная стоимость билетов — 850 евро, а места поближе к сцене оцениваются уже в полторы тысячи евро. Даже очень небедные итальянские зрители не могут себе позволить таких расходов. Из 38 столиков, находящихся в зале, треть либо пустуют полностью, либо частично. Не исключено, что, помимо цены билетов, зрителей отпугивает и позиция артистки, которая пытается сохранять в сложившейся ситуации нейтралитет, сообщает издание РИА ФАН.
# Шоу-бизнес Нетребко Анна
По материалам: z-aya

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