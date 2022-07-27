"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс обвинила мать в издевательствах
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"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс обвинила мать в издевательствах

"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс обвинила мать в издевательствах

Семейная драма 40-летней поп-звезды Бритни Спирс, которую долгие годы чрезмерно опекали ее родители, казалось бы, утихла. Певица вышла замуж, снова почувствовала себя красивой и желанной и публиковала много радостных постов в соцсетях.

Однако обиды все еще не прошли. Весной она выкладывала пост, в котором обвинила отца в разрушении своей сексуальной жизни. Теперь пришло время Линн Спирс, ее матери. У них до сих пор идут судебные процессы, но на этот раз дело не в них.


Певица рано утром поделилась двумя постами, посвященными Линн, но быстро их удалила. Однако пользователи успели все сохранить. На одном из них показана переписка по поводу препарата из психиатрической клиники, куда ее поместили против ее воли. "Я чувствую, что меня пытаются убить", — написала Бритни, но сообщение осталось без ответа.

К тому же поп-дива предъявила матери претензии за издевательства, которыми она намекала, что ненавидит ее. "Каждое утро я клала свою фотографию рядом с вашими, ребята… и каждое утро вы убирали ее, пока я не проснулась", — написала Бритни.

По ее словам, эти издевки наблюдались во всем. "Выходили каждую ночь, пили вино и делали глупые фотографии, когда мне не разрешалось куда-то ходить или даже завести бойфренда", — пожаловалась она подписчикам. При этом, если верить Бритни, ее насильно отправляли в клуб анонимных алкоголиков на "лечение", хотя она не пила.


Для коллег Бритни Спирс словно стала "белой вороной"

Источник издания Page Six сообщил, что недавно видел Бритни на одном звездном мероприятии, но певицу там восприняли неоднозначно. Она редко появлялась на публике в последнее время, но реакция была слишком странной.

Шоу было в месте, в котором часто можно увидеть мегазвезд. Это было странно... Все замолчали, когда Бритни вошла и сквозь толпу прошла к своему столику. Через несколько столиков от нее сидел звезда баскетбола Стефф Карри, и даже он смотрел с трепетом.

Спирс села за столик с актрисами Моникой Левински и Сарой Полсон.

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По материалам: uposters.ru

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