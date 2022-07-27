Экшен про постапокалипсис Slaycation Paradise выйдет в середине августа

Вадим Карасев





В марте этого года состоялся анонс игры Slaycation Paradise от студии Affordable Acquisition. Сегодня игра получила дату релиза: выход Slaycation Paradise состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC уже 18 августа.

Сама игра Slaycation Paradise представляет собой экшен про сражения с монстрами. Игроки могут перемещаться между разными вариантами апокалипсиса, чтобы увидеть, каким образом гибнет Земля, и с какими сложностями им предстоит столкнуться при таком сценарии. В игре есть десятки вариантов оружия и башни, которые можно выставить для создания обороны в мире постапокалипсиса.

К анонсу даты релиза Slaycation Paradise разработчики представили трейлер.

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