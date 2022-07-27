Эмин Агаларов шокировал своим видом бомжа
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Эмин Агаларов шокировал своим видом бомжа

Эмин Агаларов шокировал своим видом бомжа
Певец Эмин Агаларов предстал в неприглядном виде. В Сети появился кадр с абсолютно неузнаваемым Эмином Агаларовым. Певец ради съемок вжился в роль бездомного. Кажется, именно так он и выглядел бы, если бы ему не повезло родиться талантливым артистом и бизнесменом. Эмин всегда радовал поклонниц ухоженной внешностью и безупречным вкусом в одежде, но и он, как выяснилось, может выглядеть непрезентабельно. Впрочем, над этим потрудилась целая команда гримеров и стилистов. Агаларову наклеили бороду, выдали парик, подрисовали ссадины на лице и грязь на зубах. Находясь в этом гриме артист точно бы не вызвал симпатию у представительниц слабого пола. Певец не признался, ради чего пошёл на такие жертвы, но поклонники предполагают, что речь шла о съемках его нового клипа.
«После вечеринки», — пошутил Агаларов, комментируя фото. Стоит отметить, что новый образ исполнителя вызвал у публики улыбки на лице. Многие решили поддержать шутку Эмина и с юмором отреагировали на снимок. «Ой, похорошел!» — оценил Сергей Лазарев внешний вид своего коллеги. Напомним, что в начале недели Агаларов официально подтвердил воссоединение с Аленой Гавриловой. Супруги возобновили роман еще год назад, о чем писали многие сплетники. Однако личный комментарий о личной жизни Эмин дал только сейчас.
# Шоу-бизнес Агаларов Эмин
По материалам: z-aya

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