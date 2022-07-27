Эшли Джадд рассказала, как встречалась со своим насильником для "примирительного" разговора
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Эшли Джадд рассказала, как встречалась со своим насильником для "примирительного" разговора

Эшли Джадд рассказала, как встречалась со своим насильником для "примирительного" разговора

Эшли Джадд, пережившая в своей жизни три изнасилования, рассказала, что встречалась с одним из своих насильников. Об этом актриса рассказала в подкасте "Исцеление с Дэвидом Кесслером".

Джадд рассказала, что через несколько лет после изнасилования в 1999 году она "попыталась найти" напавшего на нее, пояснив, что он "очень легко всплыл", что позволило ей договориться с ним о встрече.

Короче говоря, мы оказались в креслах-качалках, сидя вместе у ручья. И я сказала: "Мне очень интересно услышать историю, которую вы несли в себе все эти годы". И у нас был разговор в рамках восстановительного правосудия по этому поводу (восстановительное правосудие — один из способов реагирования на преступление через организацию встречи между потерпевшим и правонарушителем. Цель состоит в том, чтобы они поделились своими переживаниями по поводу того, что произошло, обсудили, кто и как пострадал от преступления, а также пришли к единому мнению о том, что преступник может сделать, чтобы возместить ущерб от преступления. — Прим. ред.),

— сказала Эшли.

Я хотела поделиться этой историей, потому что есть много способов исцеления от горя. Мне от него ничего не было нужно, и было просто здорово, что он загладил свою вину и выразил глубокое раскаяние, потому что исцеление от горя — это внутренняя работа,

— добавила актриса, отметив, что у нее "была возможность проделать свою исцеляющую работу с травмой и своим горем".

Джадд также сказала, что опыт с изнасилованиями заставил ее "потерять чувство доверия".


Эшли Джадд в 1999 году

На Всемирном саммите женщин в 2019 году Джадд рассказала, что одно из изнасилований привело к ее беременности, из-за чего ей пришлось сделать аборт.

Я очень благодарна, что смогла получить доступ к безопасному и легальному аборту, потому что этот насильник из Кентукки, как и я, и по закону имеет право отцовства в Кентукки. Мне пришлось бы делить родительские права с насильником,

— сказала тогда Джадд.

Актриса также была одной из первых, кто высказался против Харви Вайнштейна в октябре 2017 года, заявив, что он пытался заставить ее смотреть, как он принимает душ.


Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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