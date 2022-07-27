Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы
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Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы

Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы
Актриса и ведущая Юлия Высоцкая призналась, что сильно устает. Артистка этим летом решила сделать упор на заботе о своем здоровье. Артистка очень много работает: съемки кулинарных шоу, прогоны спектаклей и выступления в театре — всё это сильно выматывает. Для того, чтобы оставаться в форме, ведущая перешла в режим ЗОЖ. Ведущая строго следит за своим питанием, исключив из рациона всю «запрещёнку», и, несмотря на усталость, пять раз в неделю занимается спортом. Помимо этого раз в месяц (по лунному календарю — это день Экадаши) она голодает. Всё это она делает под чутким контролем врачей. Юлия рассказала, что регулярно встречается с эндокринологом, который следит за её состоянием. Она настоятельно рекомендовала всем проходить своевременные обследования.
«Я сдаю анализы, которые назначает эндокринолог, пью то, что он прописывает, а через 4 месяца мы делаем чек-ап, чтобы знать, как работают назначения», — поделилась Высоцкая. Ей, конечно, тяжело даются ограничения, особенно отказ от любимых напитков: кофе и шампанского. Однако Юлия дала себе обещание, что до отпуска не будет нарушать диету. «Держусь на здоровом питании», — радостно объявила она на днях. Стоит отметить, что муж Высоцкой, 84-летний Андрей Кончаловский, берёт с неё пример. Он часто присоединяется к любимой во время занятий скандинавской ходьбой и следит за тем, чтобы его рацион преимущественно состоял из полезной пищи.
# Шоу-бизнес Высоцкая Юлия
По материалам: z-aya

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