Как изменились актеры "Голодных игр" спустя 10 лет (17 фото)
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Как изменились актеры "Голодных игр" спустя 10 лет (17 фото)

Дженнифер Лоуренс (Китнисс Эвердин)Казалось бы, совсем недавно тысячи людей штурмовали кинотеатры, чтобы купить билет на "Голодные игры". Эх, а ведь с момента выхода первого фильма прошло уже 10 лет. Время пролетело незаметно, а десятилетие - это немаленький срок. Давайте посмотрим, как изменились актеры "Голодных игр" за эти годы.

Дженнифер Лоуренс (Китнисс Эвердин)


Джош Хатчерсон (Пит Мелларк)

Джош Хатчерсон (Пит Мелларк)
Стэнли Туччи (Цезарь Фликерман)

Стэнли Туччи (Цезарь Фликерман)
Лиам Хемсворт (Гейл Хоторн)

Лиам Хемсворт (Гейл Хоторн)
Элизабет Бэнкс (Эффи Тринкет)

Элизабет Бэнкс (Эффи Тринкет)
Уиллоу Шилдс (Примроуз Эвердин)

Уиллоу Шилдс (Примроуз Эвердин)
Вуди Харрельсон (Хеймитч Эбернети)

Вуди Харрельсон (Хеймитч Эбернети)
Амандла Стенберг (Рута)

Амандла Стенберг (Рута)
Ленни Кравиц (Цинна)

Ленни Кравиц (Цинна)
Джек Куэйд (Марвел)

Джек Куэйд (Марвел)
Изабель Фьюрман (Мирта)

Изабель Фьюрман (Мирта)
Александр Людвиг (Катон)

Александр Людвиг (Катон)
Ливэн Рамбин (Диадема)

Ливэн Рамбин (Диадема)
Уэс Бентли (Сенека Крейн)

Уэс Бентли (Сенека Крейн)
Жаклин Эмерсон (Лиса)

Жаклин Эмерсон (Лиса)
Дональд Сазерленд (президент Кориолана Сноу)

Дональд Сазерленд (президент Кориолана Сноу)
Дайо Окенаи (Цеп)

Дайо Окенаи (Цеп)
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По материалам: триникси

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