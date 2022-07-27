Как изменились актеры "Голодных игр" спустя 10 лет (17 фото)

Вадим Карасев

Казалось бы, совсем недавно тысячи людей штурмовали кинотеатры, чтобы купить билет на "Голодные игры". Эх, а ведь с момента выхода первого фильма прошло уже 10 лет. Время пролетело незаметно, а десятилетие - это немаленький срок. Давайте посмотрим, как изменились актеры "Голодных игр" за эти годы.Дженнифер Лоуренс (Китнисс Эвердин)Джош Хатчерсон (Пит Мелларк)Стэнли Туччи (Цезарь Фликерман)Лиам Хемсворт (Гейл Хоторн)Элизабет Бэнкс (Эффи Тринкет)Уиллоу Шилдс (Примроуз Эвердин)Вуди Харрельсон (Хеймитч Эбернети)Амандла Стенберг (Рута)Ленни Кравиц (Цинна)Джек Куэйд (Марвел)Изабель Фьюрман (Мирта)Александр Людвиг (Катон)Ливэн Рамбин (Диадема)Уэс Бентли (Сенека Крейн)Жаклин Эмерсон (Лиса)Дональд Сазерленд (президент Кориолана Сноу)Дайо Окенаи (Цеп)