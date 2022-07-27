Как изменились актёры «Голодных игр» спустя 10 лет после выхода первого фильма

Как же быстро летит время! Особенно вы ясно это осознаёте, когда замечаете, как изменились актёры фильмов, которые в своё время набрали целую армию фанатов. К этому списку вошедших в историю кинокартин можно отнести и серию фильмов «Голодные игры», которая заставила немалое количество людей примкнуть к экранам и с нетерпением ждать новой части фильма. Первая серия фильма вышла в далёком 2012 году, сейчас уже 2022! В это сложно поверить, но прошло уже 10 лет с того момента, когда мы впервые познакомились с этой историей. За это немалое количество времени актёры тоже успели измениться. А как? Посмотрите сами.

Дженнифер Лоуренс (Китнисс Эвердин)

Стэнли — выдающийся и преданный своему делу актёр, который обрёл свою славу ещё до роли в «Голодных играх». Был удостоен двух наград премии «Золотой глобус».

Лиам Хемсворт (Гейл Хоторн)

Элизабет Бэнкс (Эффи Тринкет (Бряк))

Уиллоу Шилдс (Примроуз Эвердин)

За плечами этой юной актрисы не так много ролей, и главным её достижением и пиком карьеры на данный момент всё ещё являются «Голодные игры», где она справилась со своей задачей блестяще!

Вуди Харрельсон (Хеймитч Эбернети)

Ленни Кравиц (Цинна)

Джек Куэйд (Марвел)

Изабель Фьюрман (Мирта)

Знакомое лицо? Да, вы не ошиблись. Александр Людвиг помимо своей роли в «Голодных играх» играл Бьорна в мегапопулярном сериале «Викинги» (2013–2020) на протяжении шести сезонов!

Ливэн Рамбин (Диадема)

Уэс Бентли (Сенека Крейн)

А здесь можно посмотреть, как изменились актёры легендарной саги «Сумерки» с момента выхода последнего фильма.