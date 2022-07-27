КДН Иркутского района предупредила о распространении среди детей игры «Исчезни на 24 часа»
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КДН Иркутского района предупредила о распространении среди детей игры «Исчезни на 24 часа»

КДН Иркутского района предупредила о распространении среди детей игры «Исчезни на 24 часа»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Иркутского района предупредила жителей о распространении среди детей и подростков игры «Исчезни на 24 часа». Ее суть заключается в том, что ребенок уходит из дома, не предупреждая родителей и отключив телефон, прекращает выходить в соцсети. Через сутки ребенок возвращается домой и передает эстафету другому, который тоже должен уйти из дома, говорится в сообщении на странице администрации Иркутского района «ВКонтакте».

В КДН отмечают, что призыв к вовлечению детей в игру распространяется в соцсетях и в мессенджерах. Особая опасность, по мнению специалистов, заключается в том, что нахождение детей на улице, особенно ночью, представляет угрозу для их жизни и здоровья. Родителей просят проявлять бдительность, обращать внимание на группы, в которые вступает ребенок, и сообщать в правоохранительные органы, если замечены признаки вовлечения в игру.

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По материалам: irk

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