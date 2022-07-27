Когда понадобится перевозка тела покойника?

Кончина человека может произойти в любое время дня и ночи. И не только дома, но и в другом месте. Особенно когда речь идет о старике или имеющем смертельную болезнь. Но не играет роли, пожилой он или молодой, в любом случае нужно заниматься организацией захоронения. Обычно этим занимаются родственники. Впрочем, сегодня такую процедуру можно доверить и специалистам ритуального агентства. И надо сразу понять, сколько раз и куда придется перевозить покойника.

Куда нужно перевозить?

С момента смерти человека до захоронения его тела приходится несколько раз решать вопросы, связанные с транспортировкой. Для этого обычно в ритуальном агентстве заказывается катафалк. Он предоставляется на определенное время. Оплата обычно производится за время использование. Перевозить покойника нужно в некоторые места:

— морг, особенно если семья там желает заказать какие-то услуги;

— храм, когда имеется возможность провести ритуал отпевания в православном храме;

— траурный зал, если на панихиду должно собраться много людей;

— кладбище, где должно тело найти последнее упокоение.

Но последний пункт может оказаться другим. Ведь сегодня имеется возможность выбора захоронения. В большинстве случаев предпочтение отдается погребению на кладбище. Но при необходимости семья может остановиться и на кремации, что обойдется дешевле. Это дает возможность сэкономить деньги на похоронах.

Доставка «груза-200»

Но имеется еще один вариант, когда потребуется перевозка покойника. Речь идет о ситуации, когда человек умирает вдалеке от своего дома. Такое порой случается. Например, если кто поехал отдохнуть на курорт или дело касается работы. Сердце ведь может прихватить и в другой стране. Да и несчастные случаи не стоит отбрасывать. И тогда также надо арендовать катафалк. И очень важно, чтобы он оказался с кондиционером. Вот только такой спецтранспорт обычно заказывается, если везти покойника приходится на расстоянии не больше 1500 км. Но катафалк нужен и при доставке «груза-200» самолетом или поездом. Просто забирать его нужно с аэропорта или вокзала.

Если смерть случилась в Минске, стоит обратиться в ООО «Похоронную службу Ритуал». Это ритуальное агентство предоставляет разные услуги. Не только в аренду удастся взять катафалк соответствующего класса. Здесь есть и траурные товары, что очень выгодно, потому что получится все вопросы по организации и проведению похорон решить на месте. Только желательно зайти на сайт https://ритуал.бел, чтобы ускорить процесс оформления заказа. Все услуги и атрибуты здесь предоставляются по низким, наиболее приемлемым для клиентов расценкам.