Константин Ивлев с молодой супругой улетел на Мальдивы без дочери: мнение психологов

Ресторатор Константин Ивлев женился на молодой избраннице в феврале 2021 года. Супругой стала Валерия Куденкова. Спустя год, в апреле 2022 года в семье произошло пополнение: Лера родила девочку, которую назвали Никой. Недавно стало известно, что родители трехмесячного ребенка отправились на Мальдивы, а дочь оставили в Москве.





Об этом сообщила сама Валерия в своих социальных сетях. И пока молодая супруга ресторатора делится красочными фотографиями и видео, ее подписчики недоумевают, как родители могли оставить трехмесячного ребенка.

«А когда она устать успела? С ребёнком сидят восемь нянек а она уже на отдыхе», «Без малышки полетели?)», «Дочка с няней? Вроде маленькая ещё.», «Как решились без ребёнка уехать?», – задаются вопросами пользователи сети.





Валерия попыталась объяснить ситуацию. Оказалось, что их дочь находится сейчас не на попечении няней. Ею занимаются родители Валерии.

«Ника с нами не полетела. Она осталась дома. С моими мамой и бабушкой», – сообщила супруга ресторатора.





Валерия считает такой поступок вполне нормальным, но с ней в корне не согласны эксперты. По словам психолога Натальи Наумовой, детям до трех лет необходимо внимание и забота родителей. При длительном отсутствии малыши могут испугаться, что мама их бросила или с ней что-то случилось. Это может нанести травму. Психолог считает, что если родители куда-то уезжают, то обязательно должны брать с собой и детей.