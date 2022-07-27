Константин Ивлев с молодой супругой улетел на Мальдивы без дочери: мнение психологов
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Константин Ивлев с молодой супругой улетел на Мальдивы без дочери: мнение психологов

Константин Ивлев с молодой супругой улетел на Мальдивы без дочери: мнение психологов

Ресторатор Константин Ивлев женился на молодой избраннице в феврале 2021 года. Супругой стала Валерия Куденкова. Спустя год, в апреле 2022 года в семье произошло пополнение: Лера родила девочку, которую назвали Никой. Недавно стало известно, что родители трехмесячного ребенка отправились на Мальдивы, а дочь оставили в Москве.


Об этом сообщила сама Валерия в своих социальных сетях. И пока молодая супруга ресторатора делится красочными фотографиями и видео, ее подписчики недоумевают, как родители могли оставить трехмесячного ребенка.

«А когда она устать успела? С ребёнком сидят восемь нянек а она уже на отдыхе», «Без малышки полетели?)», «Дочка с няней? Вроде маленькая ещё.», «Как решились без ребёнка уехать?», – задаются вопросами пользователи сети.


Валерия попыталась объяснить ситуацию. Оказалось, что их дочь находится сейчас не на попечении няней. Ею занимаются родители Валерии.

«Ника с нами не полетела. Она осталась дома. С моими мамой и бабушкой», – сообщила супруга ресторатора.


Валерия считает такой поступок вполне нормальным, но с ней в корне не согласны эксперты. По словам психолога Натальи Наумовой, детям до трех лет необходимо внимание и забота родителей. При длительном отсутствии малыши могут испугаться, что мама их бросила или с ней что-то случилось. Это может нанести травму. Психолог считает, что если родители куда-то уезжают, то обязательно должны брать с собой и детей.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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