Королева цветов: негативные приметы и суеверия о розах

В наших реалиях полно различных примет и суеверий, многие люди в них верят. Позитивные – к добру, а негативных стараются избегать. Большое количество примет, в том числе и плохие, связаны с цветами. Далее мы расскажем о негативных суевериях о розах.

Негативные приметы, связанные с розами

Народные суеверия о розах

Приметы о розах, связанные с любовью

Если уронить букет, это может навлечь болезни на человека, который их держал. Посыпались лепестки роз в первые сутки после приобретения – стоит ждать беды, возможна даже смерть близкого человека. Если зимой расцвели розы, то это плохая примета, которая приведет к скорым болезням или неудачам в личной жизни. Шипы на розе – это само по себе негативное явление, особенно в восточных странах нашей планеты. Поэтому там эти цветы не дарят в качестве подарка, не выращивают дома и не приносят в храмы. Сухие бутоны роз имеют свойство накапливать негативную энергетику, поэтому их не стоит держать дома, а сразу выбрасывать.В давние времена, когда за столом велись серьёзные переговоры, на стол клали розу. Она служила символом, что это была приватная встреча и никто не должен знать об этом разговоре. Если женщина не знала, какого мужчину выбрать, то на лепестках роз писали имена всех претендентов, затем их опускали в емкость с водой и наблюдали: какой из них первым утонет, тот человек и станет суженым. Если человека мучают различные неудачи, стоит разжечь свечу и с ее помощью сжечь несколько лепестков — они помогут избавиться от всего плохого. Старые люди советовали посадить вокруг дома розовые розы. Их шипы будут оберегать дом от злых чар и духов.

Сейчас люди используют эти цветы, чтобы подарить на свиданиях и во время романтических вечеров. В современной трактовке розы являются спутниками влюбленных пар.

Раньше лепестки этих цветов являлись неким ингредиентом для любовных снадобий, а также их использовали в различных ритуалах для ускорения свадеб. Из-за этого и появилась еще одна примета, которая гласит, что чем дольше букет находится в вазе и не будет вянуть, тем крепче и искреннее станут чувства влюбленных.

Тем не менее сейчас это суеверие не имеет особого смысла, потому что не от самого человека зависит, сколько букет простоит вазе, а от свежести цветов и магазина, где он был приобретен.