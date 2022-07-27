Ксения Алферова запечатлела 15-летнюю дочь на отдыхе в Турции

48-летняя актриса Ксения Алферова поделилась редким фото дочери Евдокии на фоне моря. Ксения Алферова проводит отпуск в Турции в компании 44-летннго Егора Бероева и их 15-летней дочери Евдокии. Сегодня Алферова впервые за долгое время показала повзрослевшую наследницу. Девочку запечатлели на пирсе возле моря. Евдокия предстала в коротком бледно-розовом платье и «кроксах». Она позировала спиной к камере и все-таки обернулась. Евдокия поразила невероятно длинными волосами и выразительными глазами. Родители оберегают дочь от внимания широкой публики и не появляются с ней на светских мероприятиях.В апреле Евдокия отпраздновала 15-летие. Тогда Ксения признавалась, что после рождения дочери стала более сильной и цельной личностью. Алферова отметила, что давно мечтала о встрече с морем, которое для нее - источник силы, гармонии и вдохновения. Ранее Ксения опубликовала фото в желтом платье с цветочным узором. Она позировала на побережье, и в этот момент подул ветер, приподняв подол наряда и обнажив бедро телеведущей.«Дорогие, друзья, вы мне советовали крылья отрастить, я решилась и последовала вашему совету! И теперь я умею летать! Не только во сне, но и на яву! Главный секрет — в радости! Оглядываешься вокруг, видишь, какой мир красивый, радуешься этому, наполняешься этим чувством, отдаешься ему целиком, говоришь спасибо Богу, отдаешься на его волю и вперед, вернее вверх! Летишь!» — подписала снимки Алферова.