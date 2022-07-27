Кто родился 27 июля

Александр Викторович Гусев (59 лет), губернатор Воронежской области. Много лет проработал в «Воронежсинтезкаучук», пройдя путь от начальника цеха до генерального директора предприятия. Являлся заместителем председателя правительства Воронежской области, руководителем департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций региона. Занимал должность заместителя губернатора — первого заместителя председателя правительства области. Избирался главой города Воронеж.

В декабре 2017 года указом Президента РФ Александр Гусев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. 9 сентября 2018 года одержал победу на выборах главы региона. За него проголосовали 72,52% избирателей.

Карлуш Мануэл Вила-Нова (73 года), президент Сан-Томе и Принсипи. Много лет работал в индустрии туризма: был директором отелей Miramar и Pousada Boa Vista, основал собственное туристическое агентство Mistral Voyages. Возглавлял министерства общественных работ и природных ресурсов, а также инфраструктуры, природных ресурсов и окружающей среды. Избирался в парламент Сан-Томе и Принсипи.

В сентябре 2021 года одержал победу на президентских выборах, набрав 58% голосов избирателей.

Марис Эдуардович Лиепа (1936-1989), советский артист балета, педагог и актёр. Народный артист СССР. Был артистом балета Государственного театра оперы и балеты Латвии, Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В 1960 году Марис Лиепа был приглашен в труппу Большого театра, где проработал более 20 лет. В репертуаре артиста были партии в балетах «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Жизель», «Гаянэ», «Спартак», «Анна Каренина» и др.

После ухода из Большого театра Марис Лиепа сотрудничал с балетной труппой под руководством Бориса Эйфмана, ставил спектакли в Днепропетровском театре оперы и балета, был художественным руководителем балетной труппы в Софийской народной опере (Болгария). Артист много лет преподавал в Московском хореографическом училище.

Марис Лиепа также снимался в кино. В его фильмографии около 20 фильмов. Среди них, «Четвертый», «Детство Бемби», «Отрочество Бемби», «Лермонтов», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Николай Константинович Черкасов (1903-1966), советский актёр театра и кино. Народный артист СССР. На театральную сцену впервые попал в 16 лет, когда устроился мимистом в Мариинский театр. Практически вся творческая жизнь артиста связана с Государственным театром драмы им. Пушкина (ныне Александринский театр).

Известность же Николаю Черкасову принёс кинематограф. Фильмография актёра насчитывает более 40 картин. Среди них, «Горячие денечки», «Дети капитана Гранта», «Пётр I», «Александр Невский», «Весна», «Иван Грозный», «Дон Кихот».