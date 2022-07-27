Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Вадим Карасев

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы с нервной системой из-за коронавируса

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. В посте, опубликованном в Telegram, Кудрявцева предположила, что они могли быть спровоцированы коронавирусом.

Телеведущая посетовала на плохое эмоциональное состояние и призналась, что считает его причиной перенесенный ранее коронавирус, который может негативно сказываться на работе всей нервной системы. «Но в ряду с этим есть незакрытый гештальт. Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это "нет" просто вышибает из колеи», — написала она.

Кудрявцева также заявила, что не знает, сколько еще сможет терпеть. «Если наступает точка, то все, ***** [катастрофа]! Крушить и рушить все на своем пути — это я могу», — поделилась она.

В июле Кудрявцева сообщила, что повторно заразилась коронавирусом. В начале 2021 года телеведущая уже переболела COVID-19. Перенесенная болезнь отразилась на здоровье ведущей. В декабре 2021 года Кудрявцева жаловалась на проблемы с памятью и нервной системой.

Ухудшение памяти и других интеллектуальных функций, а также ухудшение работоспособности считается одним из распространенных последствий коронавируса. Ранее врач-терапевт Елена Черненко дала россиянам советы о том, как быстрее восстановить когнитивные способности после COVID-19. Специалистка порекомендовала разгадывать головоломки, изучать иностранные языки и перекладывать вещи с привычных мест на новые.