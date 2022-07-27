Лайма Вайкуле прячет волосы под косынкой, после слухов о раке

Певица Лайма Вайкуле впервые за долгое время появилась перед поклонниками. В Сети последний месяц активно обсуждают рецидив рака, который якобы случился у артистки. Певица не комментирует слухи. А сегодня впервые показала себя в соцсетях. Некие инсайдеры сообщили, что ситуация со здоровьем 68-летней звезды настолько плачевная, что она не может встать и никуда не выезжает из своего загородного особняка на берегу Юрмалы. Якобы ухаживать за ней прилетела давняя подруга Алла Пугачева в компании супруга Максима Галкина. Правда, уже в середине июля появились кадры из Монако, где исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» отработала весь концерт — она танцевала, пела и ничто не выдавало в ней больную. Сегодня же знаменитость впервые за долгое время опубликовала в социальных сетях кадр, приглашая всех на шоу. «Встречаемся в Паланге 31 июля», — сообщила Вайкуле.Поклонники забросали любимую певицу счастливыми комментариями, отметив, что она по-прежнему молода, прекрасно выглядит и как прежде дарит любовь публике. «Красотка!! Любимейшая певица и актриса. Успехов во всех начинаниях»; «Выглядите просто супер, так держать!»; «Я рада, что вы снова с нами», — пишут в соцсетях. Правда, нашлись и те, кто обратили внимание на внешний вид певицы — на голове у нее шляпа с широкими полями, а под ней платок, который закрывает волосы. Есть ли они под ним по фото не определить. Лицо тоже явно отфотошоплено. Надеемся, что с певицей все хорошо, а информация о ее здоровье не более чем слухи. Это, кстати, подтвердил ее концертный директор. «Обман. С Лаймой все прекрасно», — говорила Кристина Обосян. Напомним, что рак у артистки нашли в 1991 году, когда она проживала в Соединенных Штатах Америки. Тогда звезда прошла специальный курс и победила страшную болезнь, но для этого ей потребовалось длительное время — а затем был период восстановления. После этого латвийская артистка регулярно следит за своим здоровьем.