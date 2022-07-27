Лавров поставил африканские страны перед историческим выбором

Вадим Карасев

Глава МИД Лавров заявил, что странам Африки придется столкнуться с историческим выбором

Странам Африки придется столкнуться с историческим выбором, так как Запад продолжает «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим коллегой, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, западные страны хотят затормозить «объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка». «Нет единого принципа, кроме одного: если я чего-то хочу, ты должен подчиниться. Если вы не подчинитесь, вы будете наказаны. Такова картина будущего, которую предлагает нам основанный на правилах мировой порядок Запада», — сказал министр.

Лавров поставил страны перед историческим выбором. «Это период истории, когда нам придется выбирать: либо плыть по течению, которое пытается направить Запад, говоря, что миром должно управлять не международное право, а правила. Они ввели в обиход выражение "мировой порядок, основанный на правилах", и если вы проанализируете поведение наших западных коллег на международной арене, то поймете, что эти правила отличаются от случая к случаю», — сказал он.

Глава МИД обратил внимание на существующую альтернативу. Он выразил уверенность, что подавляющее большинство стран не хотят «жить так, как будто возвращаются колониальные времена». Подавляющее большинство государств хотят быть независимыми, хотят возродить свои собственные традиции, свою собственную историю, не хотят предавать старых друзей, заключил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что роль африканского континента в новой внешнеполитической стратегии России будет существенно повышена. «Это произошло бы независимо о того, что происходит на западном направлении», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени.