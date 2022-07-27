Лера Кудрявцева доведена до отчаяния

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о тяжелых временах. Недавно телеведущая сообщила о том, что повторно заразилась ковидом. Из-за болезни Лера Кудрявцева столкнулась с депрессией, о чем откровенно поделилась с подписчиками. Кудрявцева не любит приукрашивать свою жизнь и рассказывает даже не о самых приятных моментах. Так, недавно телезвезда столкнулась с болезнью, негативно отразившейся на ее эмоциональном состоянии.«Бывают дни, когда все идет плохо внутри тебя. Снаружи вообще все зашибись. Я, конечно, грешу на корону, она фигачит по всей нервной системе, но в ряду с этим есть незакрытый гештальт. Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это нет просто вышибает из колеи. Думаю, на сколько меня еще хватит вывозить все это? Я мегатерпеливая, просто мега! Но если наступает точка, то все, конец! Крушить и рушить все на своем пути — это я могу. Такой день», — разоткровенничалась 51-летняя Кудрявцева.