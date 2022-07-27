Лучшие платформы для трейдинга

Вадим Карасев

Лучшие платформы для трейдинга

Перед тем как торговать валютами или любыми другими финансовыми активами, первое, что необходимо сделать – выбрать лучшую платформу. В этой статье мы поговорим о том, что такое торговая платформа, на какой лучше всего торговать и на что нужно обращать внимание прежде всего.

Что такое торговая платформа?

Торговая платформа – специальная автоматизированная система, которая позволяет проводить несколько тысяч торговых операций ежесекундно. Биржей определяются будущие торговые отношения между трейдерами, а все доступы даются с серверов компаний.

Клиенты производят подключение к бирже с помощью специальных серверов брокера. Они проверяют заявки трейдера на проведение операций. Если компания будет работать по установленным заранее правилам, заявка отправляется на фондовую биржу.

Основной особенностью торговых платформ является то, что они могут быть установлены как на стационарные компьютерные устройства, так и на мобильные телефоны. Еще с ними можно работать без установки ПО на сайте брокера в режиме онлайн.

Функционал торгового терминала может быть следующим:

Прием заявок для проведения торговых операций и управления счетом. Ведение своего личного портфеля. Проведение технического анализа личного портфеля.

На какой платформе лучше всего торговать?

Какую платформу вы выберете, не имеет особого значения. Главное, чтобы на ней были все нужные инструменты для ведения торгов. Должны быть также способы оплаты (пополнения и вывода), которые подойдут именно вам.

В таблице предлагаем краткий обзор известных торговых платформ.

Какую платформу выбрать для торговли?

Чтобы выбрать платформу, необходимо определиться с вашим целями и задачами. Пока вы этого не сделаете, следует воздержаться от регистрации и пополнения счета.

Возможно, вы планируете продавать ценные бумаги или работать с криптовалютами. Тогда будут одни ориентиры. При работе с другими активами могут быть свои особенности, на которые стоит обратить внимание.

На что ориентироваться при выборе платформы?

При выборе торговой площадки для проведения валютных или других видов операций нужно учитывать такие факторы.

Сайт должен иметь русскую локализацию. Это особенно актуально, если вы не слишком сильны в английском языке. При работе с биржей все должно быть понятно, иначе легко допустить ошибку. Ресурс должен иметь официальную лицензию, которая выдана ЦБ РФ. Любые финансовые операции необходимо проводить на том ресурсе, который официально зарегистрирован на территории страны. Компания без лицензии считается ненадежной. Платформа должна поддерживать необходимые валютные пары. Перед началом торгов определитесь, какая валютная пара вам нужна и имеется ли она на сайте брокера. Если требуемой валюты нет, ищите другую компанию.

Это основные требования к площадкам для трейдинга. Если их учитывать, то торговля на бирже пройдет без проблем.

ТОП платформ для трейдинга 2022

Как мы уже сказали, важно найти платформу, которая станет хорошим рабочим инструментом для проведения торгов на бирже. Ниже мы предоставим небольшой список проверенных и надежных площадок. В 2022 году они пользуются большой популярностью у пользователей.

AvaTrade

AvaTrade является одной из лучших торговых платформ, поскольку предлагает более 250 торговых инструментов по любому рынку и удобные торговые приложения. Это один из крупнейших брокеров в мире по объему торгов. Он предлагает лучшие условия для онлайн-торговли. В их список входят низкие комиссии и хорошая скорость исполнения заявки.

Деятельность компании регулируется в 6 авторитетных юрисдикциях, включая Европу, Австралию и Южную Африку. Брокер имеет лицензии на всех континентах мира. Средства клиентов будут хранится на отдельных счетах, что обеспечивает дополнительную безопасность.

AvaTrade предоставляет трейдерам всех уровней набор бесплатных онлайн-торговых платформ, которые можно использовать на нескольких устройствах, включая настольные (Windows/Mac), веб-сайты и мобильные (iPhone/iPad/Android/планшет). Они предлагают широкий спектр финансовых инструментов и индикаторов для удобной и эффективной торговли.

Торговые платформы: MetaTrader 4 (MT4), AvaTradeGO, AvaOptions, DupliTrade и ZuluTrade. Новички могут предпочесть простоту использования MetaTrader 4. Тем, кто хочет торговать на ходу, наверняка, понравится удобство приложения AvaTradeGO. С ним можно работать в любое время из любой точки мира.

Pepperstone

Pepperstone — одна из самых быстроразвивающихся торговых платформ. Предлагает широкий спектр инструментов и активов для торгов, включая Forex, криптовалюту, акции, индексы, металлы, энергоносители, облигации, CFD и ETF. Работает на мощных онлайн-платформах, которые подходят для трейдеров любого уровня. Это более старая версия MetaTrader 4 (MT4), усовершенствованная платформа MetaTrader 5 (MT5) и передовая разработка компании cTrader.

Удобные платформы можно использовать на настольных и мобильных устройствах для торговли на ходу. Каждая из них имеет большое количество встроенных инструментов для проведения подробного анализа и других потребностей трейдера.

XM Group

XM Group также является одной из лучших торговых платформ. Предлагает трейдерам по всему миру большой набор торговых инструментов и активов. Сюда входят криптовалюта, акции, индексы, металлы, энергоносители, CFD и многое другое.

Всеми инструментами, которые они предлагают, можно торговать с одного торгового онлайн-счета на впечатляющем наборе из 16 вариантов популярных платформ MetaTrader 4/5, доступных на настольных компьютерах (Windows/Mac), в Интернете и на мобильных устройствах (iPhone/iPad/Android).

IC Markets

IC Markets входит в список наиболее оптимальных торговых платформ за предоставление конкурентоспособных условий проведения операций по покупке и продаже активов.

Предоставляемые платформы хорошо известны в индустрии онлайн-торговли и используются трейдерами всего мира. У них интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а также широкий набор встроенных торговых инструментов для проведения углубленного анализа рынка.

Вы можете запускать торговые платформы через рабочий стол или непосредственно в веб-браузере, что не требует загрузки или установки программного обеспечения. Также существуют мобильные торговые приложения, которые позволят вам получить удобный доступ к своему торговому счету там, где вам это необходимо.

IG

Мы считаем IG одной из наиболее прогрессивных торговых платформ благодаря передовым услугам, предлагаемых трейдерам.

Платформы, которые вы можете выбрать, — это собственная торговая платформа IG, а также ProRealTime (PRT) и L2 Dealer. Брокер еще предлагает прямой доступ к любому рынку (DMA) для профессиональных трейдеров, которые хотели бы иметь дело непосредственно с книгами заказов крупных фондовых бирж.

IG способна помочь трейдерам мгновенно принимать решения, используя мощные инструменты, встроенные в платформы. Их можно использовать, чтобы подкреплять решения сигналами о покупке и продаже, реагировать на события с помощью самых последних новостей Reuters и экспертного анализа рынка.

IG предоставляет трейдерам по всему миру доступ к более чем 16 000 рынков для онлайн-торговли с узкими спредами, низкими комиссиями и высокой скоростью исполнения сделок. Торговые инструменты и активы брокера включают Forex, товары, криптовалюту, акции, индексы, металлы, энергоносители, опционы, облигации, ETF и CFD.

На платформе также доступна IG Academy — бесплатный ресурс, который поможет вам развить свои торговые навыки и знания. Он содержит много учебных материалов, таких как торговые руководства, вебинары, учебные пособия и видео.

Заключение

Самое важное в выборе торговой платформе — ее надежность и спектр возможностей. Прежде чем открыть счет, обязательно проанализируйте эти факторы. Только тщательная проверка брокера обезопасит вас от ошибок.



