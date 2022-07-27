Максим Галкин распродает свой автопарк: какие автомобили были у юмориста
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Максим Галкин распродает свой автопарк: какие автомобили были у юмориста

Максим Галкин распродает свой автопарк: какие автомобили были у юмориста

В феврале 2022 года Максим Галкин очень резко высказался в отношении действий российских властей и спешно покинул страну, опасаясь политического преследования. Вместе с юмористом выехала и его семья – супруга Алла Пугачева и дети Гарри и Лиза. Сначала пара объясняла свой отъезд необходимостью лечения, потом отдыхом и каникулами детей. Поклонников творчества Пугачевой и Галкина интересует, будут ли артисты возвращаться в Россию.


После резких высказываний юмориста в адрес России, поклонники уже не ждут возвращения Галкина на родину. Впрочем, и сам Максим не стремится возвращаться. Юморист активно развивает свою творческую деятельность за рубежом. Так, после серии выступлений в Израиле, он поехал в Латвию, анонсировал концерты в Грузии, Австралии и даже США. По словам самого артиста, в России ему больше нечего делать. Он потерял все свои контракты на телевидении, а также утратил лояльность аудитории.

Российских зрителей интересует, а как в такой ситуации поступит супруга юмориста Алла Пугачева. Она может поехать вместе с Галкиным, вернуться в Россию, где у нее сохранилась армия поклонников, либо останется в Юрмале. В последнем случае семья будет видеться между концертами Галкина. Эксперты называют этот вариант наиболее правдоподобным. Сама Примадонна отечественной эстрады заявляла, что вернется в Россию к сентябрю, ведь у ее детей начнется учебный год.


Недавно в СМИ появилась информация, что Максим Галкин постепенно избавляется от своего российского имущества. Ранее он уже продал три автомобиля – «Хаммер», «Инфинити» и «Рендж Ровер». Теперь, по слухам, на продажу выставлены две оставшиеся иномарки – «Бентли Арнадж» 2003 года и «Мерседес» 2008 года. В прессе также появлялась информация, что Галкин ищет покупателя на свой замок в деревне Грязь. Считается, что весь комплекс артист оценил в 700 млн. рублей. Но найдется ли покупатель на такое жилье – большой вопрос.


А вот Примадонна продавать свой автопарк не собирается. Согласно имеющейся информации, все автомобили Аллы Борисовны стоят нетронутыми. Видимо, артистка еще не готова полностью оборвать все связи с Россией.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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