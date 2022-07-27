Меладзе и Брежнева расстались? Мнение бывшей жены

Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе уже 17 лет, причем пара начала строить отношения, когда продюсер еще был женат на Яне Сумм. Она, к слову, смогла простить неверного супруга и сохранила с ним дружеские отношения ради троих детей. А недавно Яна прокомментировала слухи, которые ходят о расставании Константина с Верой.

Напомним, что звездная пара переехала из России в Италию, когда началась специальная операция на Украине. Семья живет в собственном доме, в курортном городке Форте-деи-Марми. Сейчас артистка свернула творческую деятельность, но активно помогает в благотворительном центре по работе с беженцами. Впрочем, поговаривают, что у нее совсем разладились отношения с мужем. По слухам, супруги расстались и проживают раздельно, их совсем не видно вместе даже в социальных сетях. Слухи идут еще и потому, что сами Вера и Константин их не комментируют.

Естественно, журналисты пытаются выяснить правду всеми доступными способами. И раз сами звезды отмалчиваются, они обратились за комментарием к бывшей жене – Яне Сумм. Оказалось, что она как раз была в Италии и общалась с экс-супругом.





Правда, виделись Яна и Костя в аэропорту буквально 15 минут, когда она забирала дочку, которая гостила у отца. Константин был без Веры, но ее присутствие здесь было не обязательным, поэтому ничего удивительного.

«Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас», - говорит Яна. - «Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке».

Экс-супруга композитора отметила, что не привыкла лезть в чужую семью и никогда не обсуждает чужую личную жизнь даже с детьми, не то что с репортерами. Поэтому подробностями она не владеет, но в любом случае, ничего особенного в поведении бывшего мужа она не заметила.





К слову, ходили слухи, что Меладзе перевез детей и экс-жену к себе в Италию из-за нездоровой ситуации в их родной стране. Но оказалось, что это не так: дети просто гостили у отца, а Яна и вовсе в Италии не жила.