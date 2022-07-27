"Меня не любили, я была просто телом": Мена Сувари об абьюзивных отношениях, детских травмах и наркотиках
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"Меня не любили, я была просто телом": Мена Сувари об абьюзивных отношениях, детских травмах и наркотиках

"Меня не любили, я была просто телом": Мена Сувари об абьюзивных отношениях, детских травмах и наркотиках

Мена Сувари прошлым летом выпустила мемуары, где сделала несколько откровенных признаний — в том числе о том, что в детстве пережила сексуальное насилие, последствиями чего стали наркотическая зависимость и склонность к токсичным отношениям. Актриса дала новое интервью The Guardian, где поделилась и другими подробностями своего прошлого, а также рассказала, как встретили ее книгу читатели.

По словам Сувари, работая над мемуарами, она думала не о прибыли, а о возможности рассказать про то, что мучило ее годами. После выхода книги звезда фильмов "Красота по-американски" и "Американский пирог" стала получать сообщения от людей, переживших нечто подобное:

Эмоции были противоречивыми. С одной стороны, я рада, что меня услышали. С другой — тяжело осознавать, что то же самое случалось со многими. Мы живем в безумное время, мир в огне, однако мы становимся более открытыми. Я всегда надеялась, что книга поможет кому-то высказаться.

В интервью Сувари упоминает переломный момент своей жизни, который она описала в книге: когда ей было 12, ее несколько раз изнасиловал друг старшего брата. По словам Мены, парень за ней ухаживал, отправлял любовные письма, а затем склонил к близости и рассказал всем в школе, что она "шлюха".

Взрослым актриса говорить о произошедшем боялась. Даже врач, к которому она обратилась из-за инфекции мочевого пузыря, связанной с изнасилованиями, прописал ей противозачаточные таблетки, вместо того чтобы выяснить, что случилось. Актриса говорит:

Я просто получила лишнее подтверждение того, что никто меня не спасет.

В тот период Мена начала карьеру модели, ради кастингов переехала с родителями в Лос-Анджелес. Она стала считать, что сможет добиться успеха в этой индустрии, только если будет сексуальной. Мена вспоминает о своей первой съемке:

Всех восхищало, что я выгляжу на 18, хотя мне было всего 12 лет. Мне давали понять, что я уже взрослая, следовательно, могу вести себя как взрослая женщина.

Мена поняла, что привлекает взрослых мужчин, и ей не казалось странным, что фотографы предлагали ей, 15-летней, позировать обнаженной, а ее 30-летний агент соблазнил ее, когда ей было 16:

Не было рядом того, кто сказал бы: "Это неправильно, этот человек не должен так поступать с тобой".

Мать Мены к тому времени оставила семью, пожилой отец уже сам нуждался в заботе (ему было за 60, когда Сувари появилась на свет). Девушка стала употреблять наркотики, к тому же оказалась в абьюзивных отношениях. Партнер постоянно оскорблял ее и принуждал к сексуальным практикам, которых она не хотела, — к примеру, заставлял подыскивать женщин для секса втроем. Мена говорит, что была слишком привязана к тому мужчине, чтобы уйти, а свою боль продолжала заглушать наркотиками:

Он никогда не любил меня, я была просто телом для удовлетворения его желаний.

В 1999-м к актрисе пришел большой успех — она сыграла ключевую роль в драме Сэма Мендеса "Красота по-американски" и сразу же стала знаменитой. О съемках она рассказывает:

Я приходила домой и снова оказывалась в худших отношениях в моей жизни, где надо мной издевались. Это был темный период. Работа над фильмом отвлекала: на площадке я ощущала свою значимость, никто меня там не называл, как дома, идиоткой и умственно отсталой.

На съемки следующей картины Мена уехала в другой штат и наконец нашла в себе силы расстаться с абьюзером. Она быстро начала другие отношения — с оператором Робертом Бринкманном, который был на 16 лет старше. Брак распался через пять лет, еще короче был второй брак: с продюсером Симоне Сестито актриса прожила два года.

С 2018-го она замужем за реквизитором Майклом Хоупом, год назад у них родился сын. Сейчас Мена снова достаточно много снимается. Справляться с прошлыми травмами помогает многолетняя психотерапия. Как признается звезда, "это ежедневная борьба".

Ее радует, что она рассталась с амплуа "сексапильной школьницы", сделавшим ее когда-то звездой. Пару лет назад актриса избавилась от грудных имплантатов, в своем инстаграме* часто появляется без макияжа и фильтров:

Теперь я ощущаю, что делаю свое дело более честно. Я гораздо свободнее, чем раньше, гораздо увереннее в себе,

— признается Мена.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес Интервью
По материалам: spletnik.ru

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